Ten Hag moet geblesseerde Martínez rest van het seizoen missen bij United

Erik ten Hag kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Lisandro Martínez. De centrale verdediger heeft donderdag in het Europa League-duel met Sevilla een breuk in zijn middenvoetsbeentje opgelopen.

Martínez ging donderdag op Old Trafford zonder tegenstander in de buurt ineens op het veld liggen. De Argentijn greep gelijk naar zijn voet en werd door twee landgenoten van Sevilla naar de kant gedragen. Zonder Martínez speelde United met 2-2 gelijk.

Uit de eerste onderzoeken kwam de breuk in het middenvoetsbeentje naar voren bij de mandekker, die afgelopen zomer overkwam van Ajax. Onder Ten Hag was de 25-jarige Martínez een vaste waarde.

"Hoewel Lisandro's eerste seizoen bij United helaas voortijdig tot een einde is gekomen, blijft het een gedenkwaardig seizoen voor de centrale verdediger", schrijft de club in een verklaring. De oud-Ajacied kroonde zich afgelopen winter met Argentinië tot wereldkampioen.

Naast Martínez moest ook zijn partner in de verdediging Raphaël Varane donderdag het veld vroegtijdig verlaten. De twintigvoudig kampioen van Engeland doet geen uitspraken over zijn kwetsuur, maar verwacht dat de Fransman "enkele weken" uit de roulatie zal zijn.