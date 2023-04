PEC kan zondag zonder te spelen promoveren, Heracles boekt simpele zege

PEC Zwolle keert volgend jaar zeer waarschijnlijk terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder won vrijdag met 2-0 van SC Telstar en zette zo een nieuwe stap naar promotie. Ook nummer twee Heracles Almelo boekte een simpele zege. Het elftal van coach John Lammers was met 1-0 te sterk voor Roda JC.

In het MAC3PARK Stadion nam Thomas van den Belt beide treffers voor zijn rekening. Halverwege de eerste helft krulde de toekomstig middenvelder van Feyenoord een vrije trap binnen. Na rust verlengde Van den Belt een vrije trap en bepaalde zo de eindstand. Het was al zijn vijftiende doelpunt van het seizoen.

Het duel tussen TOP Oss en De Graafschap eindigde in 3-3. Bij VVV-Venlo tegen FC Eindhoven was ook geen winnaar: 2-2. MVV was in Maastricht met 2-1 te sterk voor FC Dordrecht.