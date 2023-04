Extra CL-plek geeft Van Nistelrooij niet meer rust: 'Mindset topsporter is zo niet'

Ruud van Nistelrooij is logischerwijs blij dat Nederland vanaf het seizoen 2024/2025 weer met minimaal twee clubs mag meedoen aan de groepsfase van de Champions League. Toch geeft het de trainer van PSV niet meer rust.

"Er wordt vaak geschreven over bedragen en allerlei belangen, maar uiteindelijk zijn wij sporters en willen we gewoon zo hoog mogelijk eindigen", zei Van Nistelrooij vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Volendam. "Ook al heb je drie of vier plekken, je moet de wil hebben om het beste team te worden."

"Dan met je niet bezig met: 'oh, twee plekken, we zijn lekker ontspannen met elkaar.' Dat is niet de mindset van een topsporter. Het is geweldig om in de Champions League te spelen, maar het is ook een meetmoment. Wij waren daar afgelopen zomer nog niet klaar voor."

PSV verloor toen in de laatste voorronde van de Champions League van Rangers. De Eindhovenaren staan momenteel derde in de Eredivisie, met evenveel punten als nummer twee Ajax en acht punten achterstand op koploper Feyenoord. Een ticket voor de voorronde van het Europese miljoenenbal lijkt dus opnieuw het hoogst haalbare.

'Het is wel zaak om die plaats te behouden'

Nederland verzekerde zich donderdag van het extra Champions League-ticket. Dankzij de zege van Feyenoord op AS Roma (1-0) en de nederlaag van Sporting CP bij Juventus (1-0) passeerde Nederland Portugal op de UEFA-coëfficiëntenlijst en is het zeker van de zesde plaats in de periode 2018-2023.

Van Nistelrooij ziet het extra Champions League-ticket als een belangrijke stap. "Het is een geweldige ontwikkeling voor de Eredivisie en het prestige van het Nederlandse voetbal. Zeker iets om trots op te zijn, maar het is wel zaak om die plaats te behouden en uit te breiden."