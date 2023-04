Geertruida ondanks klachten gewoon inzetbaar voor Feyenoord tegen Cambuur

Koploper Feyenoord kan zondag in het Eredivisie-duel met hekkensluiter SC Cambuur beschikken over Lutsharel Geertruida. De verdediger, net terug van een hamstringblessure, kreeg donderdag in het duel met AS Roma (1-0-winst) in de kwartfinales van de Europa League weer last van zijn bovenbeen.

Volgens trainer Arne Slot is Geertruida zondag in Leeuwarden gewoon inzetbaar. Dat geldt niet voor de al langer geblesseerde Quinten Timber, Patrik Walemark en Mimeirhel Benita, die herstellende is van een knieoperatie.

De wedstrijd tegen Cambuur zou aanvankelijk om 14.30 uur beginnen, maar is verschoven naar 16.45 uur vanwege de Europese verplichtingen van Feyenoord. De ploeg van Slot speelt komende donderdag in Italië de return tegen AS Roma.

Zes wedstrijden voor het einde van de competitie heeft koploper Feyenoord acht punten voorsprong op Ajax en PSV. Cambuur staat helemaal onderaan. In november won Feyenoord in De Kuip met 1-0 van de ploeg uit Leeuwarden.

"Zij hebben net als wij de punten hard nodig", zegt Slot. "Dat is iets waar wij waakzaam voor moeten zijn. Cambuur heeft de laatste jaren mooi en leuk voetbal gespeeld en heeft zich goed gepresenteerd in de Eredivisie."