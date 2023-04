Rai Vloet in hoger beroep tegen 2,5 jaar celstraf voor fataal ongeval

Rai Vloet heeft donderdag aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de 2,5 jaar celstraf die hij kreeg voor het veroorzaken van een dodelijk auto-ongeval in november 2021. Daarbij kwam een vierjarig jongetje om het leven.

Volgens zijn advocaat Erik Thomas voelt de 27-jarige Vloet zich genoodzaakt om in hoger beroep te gaan, "omdat ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat", zegt Thomas tegen het AD .

Beide partijen hebben tot maandag de tijd om beroep aan te tekenen en zouden dat beroep ook nog in kunnen trekken tot en met die dag. "En als zij het intrekken op het laatste moment en wij hebben niks ingediend, dan is de straf ineens onherroepelijk'', aldus Thomas.

Voormalig jeugdinternational Vloet was onder invloed van alcohol toen hij met 193 kilometer per uur achter op de auto reed, terwijl op de snelweg een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur gold. De vierjarige Gio, die met familieleden in de auto zat, overleed aan zijn verwondingen.