PSG-coach Galtier 'diep geschokt' door racismebeschuldigingen, inval bij Nice

Christophe Galtier is diep geschokt door de beschuldigingen van racisme tegen hem. De trainer van Paris Saint-Germain kondigt aan degenen die hem daarvan beschuldigen voor de rechter te slepen. In het onderzoek naar mogelijk racisme van Galtier heeft de Franse politie een inval gedaan bij zijn oude club OGC Nice.

"Ik ben diep geschokt door de woorden die aan mij zijn toegeschreven en die door sommigen op onverantwoorde manier naar buiten zijn gebracht", zei Galtier vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen RC Lens. "Dit raakt me diep."

Enkele dagen geleden brachten Franse media naar buiten dat Galtier zich in zijn periode bij OGC Nice schuldig heeft gemaakt aan racistische uitlatingen. De Fransman zou in een e-mailuitwisseling met sportief directeur Julien Fournier zijn twijfels hebben geuit over de zwarte en islamitische spelers in de selectie van Nice.

In die mails vertelde Fournier aan Dave Brailsford wat Galtier precies had gezegd. Brailsford is sportief directeur van het INEOS-concern, waar ook OGC Nice onder valt.

Galtier zou tijdens een etentje de volgende uitspraken hebben gedaan: "Ik werd overvallen door mensen die vonden dat we een team hebben met alleen maar zwarten. Je moet rekening houden met 'de realiteit van de stad'. We kunnen echt niet zoveel zwarte spelers en moslims in onze ploeg hebben."

Christophe Galtier tijdens de wedstrijd tegen OGC Nice. Foto: Getty Images

'Ik heb vertrouwen in justitie'

De 56-jarige Galtier wees alle beschuldigingen onmiddellijk van de hand. De coach kondigde op zijn persconferentie aan dat hij gerechtelijke stappen gaat nemen tegen Fournier en de journalisten die de beschuldigingen naar buiten hebben gebracht. "Ik heb vertrouwen in justitie", zei hij.

Ook liet Galtier weten dat hij het zwaar heeft gehad. "Ik heb respect voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur of religie. Ik heb me mijn hele leven ingezet voor de zorg voor anderen. Ik kan niet accepteren dat mijn naam en mijn familie op deze manier worden bezoedeld."

De politie deed vrijdag een huiszoeking bij OGC Nice. De politie zou hebben gezocht naar de e-mails waarin Galtier zich schuldig zou hebben gemaakt aan racisme.