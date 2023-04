Ten Hag hekelt kritiek op wisselbeleid: 'You are looking a cow in the ass'

Erik ten Hag is het niet eens met de kritiek van de Engelse pers op zijn wisselbeleid bij Manchester United. Afgelopen donderdag speelden ze 2-2 gelijk tegen Sevilla in de Europa League. De manager vindt dat de media achteraf makkelijk praten hebben.

"Achteraf is het makkelijk praten. In Nederland, waar ik vandaan kom, zeggen we: you are looking a cow in the ass. Maar wanneer ze hun tweede gele kaart hadden gekregen, vragen jullie waarom ik ze er niet had uitgehaald en dit risico had genomen."