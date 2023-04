Wijnaldum waardeert respect van Feyenoord-fans op 'pijnlijke' avond in De Kuip

AS Roma-middenvelder Georginio Wijnaldum is blij met de warme ontvangst van de fans in De Kuip donderdag bij het Europa League-duel met Feyenoord (1-0). De oud-speler van de Rotterdammers stak tegelijkertijd zijn teleurstelling over de nederlaag niet onder stoelen of banken.

Wijnaldum had geen basisplaats bij Roma, maar werd na rust in het veld gebracht door trainer José Mourinho. De Oranje-international zag vervolgens hoe Mats Wieffer met een afstandsschot voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende.

"Het is vreemd om te spelen tegen een club die ik steun", zei de 32-jarige Wijnaldum na afloop tegen ESPN. De geboren Rotterdammer debuteerde op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Feyenoord en speelde in totaal 135 duels voor de club. In 2011 maakte hij de overstap naar PSV.

Wijnaldum werd met applaus ontvangen door de aanhang van Feyenoord toen hij na rust mocht invallen. "Dat respect van de fans deed me goed", vervolgde de huurling van Paris Saint-Germain. "Dat is wel eens anders geweest nadat ik naar PSV was vertrokken."

Wijnaldum baalt van onnodig verlies

Wijnaldum sprak over een 'pijnlijke' avond vanwege de nipte nederlaag. "Ik denk dat beide ploegen weinig kansen kregen. Wij misten in de slotfase van de eerste helft een penalty. Dat hoort bij voetbal. Maar als we zo'n bal maken, loopt het misschien anders."

Wijnaldum vond Roma zeker niet onderdoen voor Feyenoord. "In de tweede helft waren we gelijkwaardig. Er was geen bovenliggende partij. Ik denk dat Feyenoord vandaag de gelukkigste was."