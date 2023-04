Belgische aanvaller Vanzeir zes duels geschorst in VS vanwege racisme

De Belgische aanvaller Dante Vanzeir van New York Red Bulls is zes wedstrijden geschorst vanwege een racistische opmerking. De Major League Soccer legde hem ook een boete op.

Vanzeir zou in de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes van afgelopen weekend een racistische opmerking hebben gemaakt in de richting van tegenstander Jeremy Ebobisse. Het duel werd ongeveer twintig minuten stilgelegd nadat de Amerikaanse spits zich had beklaagd over de opmerking.

Vanzeir, die pas twee maanden uitkomt in de Noord-Amerikaanse competitie, bood eerder al publiekelijk zijn excuses aan voor zijn uitlating. De 24-jarige Belg was door New York Red Bulls al op non-actief gezet. Hij mag voorlopig niet meetrainen.

"Ik wil de spelers van San Jose Earthquakes mijn oprechte excuses aanbieden", zei de eenmalig Belgisch international eerder. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties op me."