Emotionele Szczesny geschrokken van pijn op de borst: 'Maar alles is nu goed'

Juventus-doelman Wojciech Szczesny werd donderdag gewisseld tijdens het Europa League-duel met Sporting CP (1-0) vanwege pijn in de borststreek. De 32-jarige Pool had moeite met ademhalen en een versnelde hartslag, maar bij de eerste medische tests zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Szczesny verzekerde donderdag na afloop dat het goed met hem gaat. "Ik voel me prima, maar ik was wel bang", zei de keeper bij Sky Italia. "Ik ben inmiddels onderzocht en alles zag er goed uit."

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel ben geschrokken, want dit is me nog nooit overkomen. Ik voelde plots een druk op mijn borst en had veel moeite met ademhalen. Dat maakte me erg ongerust."