Ten Hag baalt stevig van dramatische slotfase en blessures Varane en Martínez

Manchester United-manager Erik ten Hag is niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de dramatische slotfase van het eerste duel met Sevilla in de kwartfinales van de Europa League (2-2). De Nederlandse trainer baalt ook stevig van het wegvallen van verdedigers Raphaël Varane en Lisandro Martínez.

United stond tien minuten voor tijd nog 2-0 voor tegen Sevilla, maar door eigen goals van basisspeler Tyrell Malacia en invaller Harry Maguire werd het alsnog gelijk. Daarnaast werd Varane in de rust al vervangen wegens een kwetsuur, terwijl Martínez vlak voor tijd het veld moest verlaten.

"Het ziet er niet goed uit bij Martínez", reageerde Ten Hag na afloop bij BT Sport. "Er was geen tegenstander bij betrokken. We moeten afwachten hoe ernstig het is, ook bij Varane. Bij hem ging het om een blessure waar hij al enkele weken last van had."

Ten Hag moest tegen Sevilla Luke Shaw en Marcus Rashford al missen wegens blessureleed. Aanvaller Anthony Martial stond in de basis, maar kon het niet meer dan een uur volhouden door een gebrek aan wedstrijdritme.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag spreekt van pech United

Ten Hag was al door zijn wissels heen toen Martínez met een blessure moest afhaken. Met tien man op het veld kreeg United in blessuretijd nog de 2-2 om de oren.

"Dit is simpelweg pech en daar moeten we mee omgaan. We hadden aan het eind van de wedstrijd rustiger moeten zijn. We hadden ook enkele countermogelijkheden moeten benutten."

"We hebben het zelf weggegeven", vervolgde Ten Hag. "We stonden met 2-0 voor en hadden vaker moeten scoren. We waren de betere ploeg, maar door ongelukkige momenten is het gelijk geworden."