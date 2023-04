Op zoek naar eerherstel zorgen Feyenoord-fans nu wél voor 'geweldige sfeer'

Feyenoord-trainer Arne Slot schaamde zich vorige week voor het gedrag van zijn fans na een vuurwerkregen én het aanstekerincident in De Klassieker tegen Ajax. De coach zag donderdag dat de supporters de boodschap van die "zwarte bladzijde" duidelijk hadden begrepen. Hij had genoten van de sfeer tegen AS Roma.

Opblaasbare flamingo's, krokodillen, palmbomen, zwembanden, ligbedden en strandballen gaan over de tribunes. Zelfs een sekspop vindt zijn weg op de Willem van Hanegem-tribune. De opkomst van Feyenoord-AS Roma is bezig en het voelen als surrealistische minuten in De Kuip.

Bij Europese wedstrijden is de opkomst voor Het Legioen het gebruikelijk moment om tientallen fakkels af te steken, vuurwerk te laten knallen en metersgrote spandoeken te tonen. Daar is op deze lentedag in april niks van te zien.

Als de wedstrijd twaalf minuten oud is, herhaalt het tafereel met de opblaasvoorwerpen zich een minuut lang opnieuw, als verwijzing naar de 'twaalfde man'. De sfeer is gemoedelijk en uitgelaten in De Kuip.

Zeker nadat de knappe zege van Feyenoord op de nummer drie van de Serie A een feit is. Met hun sjaaltje gespreid in de handen zingen duizenden mensen mee op de tonen van Wat Gaan We Doen Vandaag van Cock van der Palm. Supportersgeweld is ver weg op een zalige voetbalavond.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Duel lag onder vergrootglas

Feyenoord-AS Roma lag op voorhand onder een vergrootglas. Vanwege de beladen geschiedenis tussen de twee supportersgroepen uit met name 2015, toen Feyenoord-fans een spoor van vernieling achterlieten in de historische binnenstad in Rome, met een kapotte fontein als meest aansprekende voorbeeld.

Vanwege de revanchegevoelens in Rotterdam voor de verloren Conference League-finale van vorig jaar. Maar vooral vanwege de aansteker die Ajax-speler Davy Klaassen vorige week op zijn achterhoofd trof in de bekervariant van De Klassieker.

De wedstrijd lag twintig minuten stil en ging pas verder na een vermaning van assistent-trainer en clubicoon John de Wolf ('gebruik je verstand!'). Slot sprak na afloop van een "zwarte bladzijde" voor Feyenoord en noemde het gedrag van zijn fans "beschamend".

Ministers, politici en burgmeesters spraken zich verontwaardigd en streng uit over het oplaaiende supportersgeweld in Nederland en vielen ook over Feyenoord. Zo nooit meer, dachten ze bij Feyenoord, zeker met het oog op het pikante duel met AS Roma.

Het aanstekerincident rond Davy Klaassen leidt tot veel extra maatregelen. Foto: Pro Shots

Geen fans achter Mourinho en Slot

In De Kuip zijn de zware maatregelen een uur voor de aftrap al zichtbaar. Uitfans ontbreken en de vakken achter de dug-outs van beide ploegen zijn bedekt met een zeil. Het zijn de tribunevakken waar vanuit de aansteker naar Klaassen werd gegooid. Er zijn nu alleen wat invalideplekken vrijgemaakt.

De sluiting van de zogenoemde parterrevakken, die zo'n tweeduizend fans scheelt, helpt ook te voorkomen dat met name AS Roma-trainer José Mourinho een mikpunt wordt. Zijn Italiaanse Lazio-collega Maurizio Sarri werd eerder dit seizoen met bier, aanstekers en zelfs een katheter urine bekogeld. Sarri noemde De Kuip een "psychiatrisch ziekenhuis".

En dan zijn er nog de onvermijdelijke netten rondom het veld. Feyenoord besloot na het aanstekerincident voor de resterende thuiswedstrijden het veld af te sluiten van de fans. Dat gebeurde eerder al bij wedstrijden onder hoogspanning.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

De toeschouwers op de eerste en tweede ring achter de dug-outs hebben deze avond geluk: de UEFA vond de stalen palen te hinderlijk voor een goede televisieregistratie. Daar ontbreken deze avond netten.

Het zijn allemaal voorzorgsmaatregelen om herhaling te voorkomen. Feyenoord is er veel aan gelegen om een goede indruk achter te laten op de UEFA. De club staat er slecht op bij de Europese voetbalfederatie.

Na een seizoen met 650.000 euro aan boetes mocht Feyenoord vorige maand geen uitfans meenemen bij het duel met Shakhtar Donetsk. Dit vanwege ongeregeldheden in de eerdere duels met Lazio en Sturm Graz. Een nieuwe publieksstraf hangt Feyenoord boven het hoofd bij nieuwe onlusten.

José Mourinho coacht voor een leeg vak. Foto: Getty Images

Ludieke actie is knipoog naar 2015

Dat besef lijkt te zijn ingedaald bij Het Legioen. De woorden van Slot en De Wolf hebben hun uitwerking gehad: met vuurwerk wordt er niet gegooid, met voorwerpen evenmin. De strandballen, krokodillen en flamingo's gaan wel richting het veld, maar de netten voorkomen dat ze er daadwerkelijk belanden.

De opblaasvoorwerpen zijn vooral een knipoog naar een incident in 2015, toen Feyenoord en AS Roma elkaar ook in De Kuip troffen. Althans, dat blijkt uit een Twitter-oproep voorafgaand aan het duel van De Noordzijde, het account van het tribunedeel met de fanatieke fans.

Een toeschouwer gooide toen een opblaasbare banaan in de richting van de zwarte AS Roma-speler Gervinho. De UEFA legde dat uit als een racistische daad en strafte Feyenoord met een Europese wedstrijd zonder publiek. De club ging bij het CAS, de hoogste sportrechter, in beroep en won de zaak. De boete van 50.000 euro bleef wel staan.

Nu zorgen de opblaasbare voorwerpen voor een ludieke en gemoedelijke sfeer, tot genoegen van Slot. De trainer zat er op zijn persconferentie heel anders bij dan een week geleden na het duel met Ajax. Toen oogde hij voor het eerst in zijn twee jaar in Rotterdam zwaar aangeslagen. Reden voor sommige fans om te denken dat hij na het winnen van de aanstaande titel zeker zou gaan vertrekken.

"We hebben vandaag gezien dat we zonder vuurwerk een geweldige sfeer in het stadion kunnen hebben", zei Slot. "Dat wisten we al, maar dat is vandaag bevestigd. Die geweldige sfeer heeft ons echt geholpen." Het is het begin van eerherstel van Het Legioen.

Feyenoord-fans vieren na afloop de zege met de spelers. Foto: Pro Shots