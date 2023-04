Clasie houdt hoop ondanks verlies AZ in Brussel: 'Is nog lang niet gespeeld'

Jordy Clasie wilde donderdag na afloop van het verloren duel met Anderlecht (2-0) vooral optimistisch blijven. De aanvoerder van AZ benadrukte dat zijn ploeg nog genoeg kans maakt om een plaats bij de laatste vier van de Conference League te veroveren.

"Als we niet winnen en niet scoren gaan mensen van buitenaf twijfelen", zei de 31-jarige Clasie in gesprek met ESPN. "Maar als ploeg werken wij echt keihard, al weten wij ook dat we in een moeilijke fase zitten. Maar het is nog lang niet gespeeld, dus laten we positief blijven. Dat hebben we net ook tegen elkaar gezegd."

AZ speelde ondanks de nederlaag een aardige wedstrijd in Brussel. De nummer vier van de Eredivisie verloor door twee zeldzame kansen van de thuisploeg. Michael Murillo opende halverwege de eerste helft de score en Majeed Ashimeru bepaalde in de zeventigste minuut de eindstand.

Daardoor bleef AZ voor het vierde duel op rij zonder zege. Clasie weigerde desondanks in paniek te raken. "Als we er zondag drie inschieten is iedereen weer blij. Wat dat betreft liggen die emoties dicht bij elkaar", aldus de Haarlemmer, die AZ de bovenliggende partij vond.

"We verliezen op een aantal momenten dat we niet scherp genoeg zijn. Niemand is individueel schuldig, als team doen we te veel dingen niet goed. We hebben vier, vijf onderscheppingen gehad waar we meer mee hadden moeten doen. Dat biedt ook perspectief. We moeten elkaar vertellen wat er niet goed is gegaan en opladen voor de volgende partij."