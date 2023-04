Eredivisie CV viert extra CL-ticket: 'Een collectieve prestatie van alle clubs'

Directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV vindt dat alle clubs trots kunnen zijn op het veroveren van een extra Champions League-ticket. Nederland stelde donderdag de zesde plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA veilig en is daardoor in het seizoen 2024/2025 met twee clubs in het elitetoernooi vertegenwoordigd.

"Dit is een collectieve prestatie van alle Eredivisie-clubs", zegt De Jong. "We hebben samen het belang van Europees voetbal centraal gezet. Onder meer door af te spreken dat alle clubs zich verplichten om mee te werken aan verzoeken tot verschuiven van wedstrijden in het belang van de Europees spelende clubs."

"Maar ook door het later instromen van de Europees spelende clubs in de TOTO KNVB Beker en het collectieve besluit om het spelen op natuurgras te bevorderen. Het heeft allemaal bijgedragen aan het gemeenschappelijke doel om een sterkere Nederlandse competitie te worden."

De vraag was al weken niet meer of, maar wanneer Nederland de zesde positie zou veiligstellen. De voorsprong op nummer zeven Portugal bedroeg aan het begin van de avond 3,018 punten. Dat moesten er aan het einde van de avond minimaal 3,33 worden om al zekerheid te hebben over de zesde plaats.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst: 1. Engeland - 106,998

2. Spanje - 91,284

3. Duitsland - 81,856

4. Italië - 78,354

5. Frankrijk - 61,164

6. Nederland - 59,300

7. Portugal - 55,882

8. België - 42,200

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

'Zorgen dat we deze plek vasthouden'

Door de 1-0-overwinning van Feyenoord op AS Roma liep Nederland aan het begin van de avond verder uit. Na de 1-0-zege van Juventus op Sporting CP in de Europa League is de achterstand van Portugal onoverbrugbaar geworden (3,418 punten). De nederlaag van AZ bij Anderlecht deerde Nederland niet.

De zesde plek betekent niet alleen dat twee clubs zich straks rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League plaatsen. De nummer drie van het volgende Eredivisie-seizoen mag de kwalificaties in en de KNVB-bekerwinnaar is verzekerd van de groepsfase van de Europa League.