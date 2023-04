United van Ten Hag geeft mede door fout Malacia voorsprong weg tegen Sevilla

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft donderdagavond een 2-0-voorsprong uit handen gegeven in de eerste ontmoeting met Sevilla in de Europa League-kwartfinale. Mede door een inschattingsfout van Tyrell Malacia is de Spaanse club nog in de race: 2-2.

In zijn vijftigste officiële duel als Manchester United-manager zag Ten Hag zijn ploeg direct het initiatief nemen en tot mogelijkheden komen. Al na een klein kwartier viel de 1-0. Bruno Fernandes vond met een fraaie pass Marcel Sabitzer, die overtuigend afrondde.

Sabitzer was na 21 minuten ook verantwoordelijk voor de tweede treffer, deze keer na een magistrale pass van Anthony Martial, die met een loopactie al de counter had ingeleid. Met deze geruststellende marge op zak schakelde Manchester United wat tandjes terug tegen het povere Sevilla, dat in de tussenronde PSV had uitgeschakeld.

De wedstrijd nam na 84 minuten een verrassende wending, toen de in de basis gestarte Tyrell Malacia een voorzet over de lijn dacht te laten gaan. Maar hij zag Jesús Navas over het hoofd, die via Malacia en David de Gea scoorde.

Tot overmaat van ramp zag Ten Hag verdediger Lisandro Martínez uitvallen met wat leek op een zware blessure. De Nederlander was al door zijn wisselmogelijkheden heen (onder anderen Wout Weghorst was al ingevallen). Tot zijn afgrijzen zag hij dat het nog 2-2 werd doordat Harry Maguire een schot van richting veranderde.

Juventus-keeper Wojciech Szczesny verlaat vlak voor rust geëmotioneerd het veld. Foto: Getty Images

Schrik rond Juventus-doelman Szczesny

Bij Juventus-Sporting CP concentreerde de aandacht zich op doelman Wojciech Szczesny. Die gaf vlak voor rust aan gewisseld te willen worden, terwijl hij aan zijn borst voelde. Juventus meldde donderdagavond nog niet wat er precies aan de hand was, maar wel dat een eerste test uitwees dat Szczesny in orde is.

Sporting CP, in de vorige ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arsenal, deelde vooral voor rust geregeld speldenprikjes uit aan de thuisploeg.

In het tweede bedrijf was Juventus dominant. Via Dusan Vlahovic werd het 1-0, een achterstand die de Portugese ploeg niet meer goedmaakte. Daardoor is Nederland zeker van de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst.

Union Saint-Gilloise en Leverkusen in balans

Het Bayer Leverkusen van basisspelers Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong speelde met 1-1 gelijk tegen Union Saint-Gilloise, waar Bart Nieuwkoop aan de aftrap stond. De oud-Feyenoorder zorgde na ruim een half uur met een kopbal uit een corner voor een van de weinige gevaarlijke momenten in de eerste helft.

Zes minuten na de onderbreking kwamen de bezoekers via Victor Boniface verrassend op voorsprong. De aanvaller vond met een knap schot de verre hoek. Dankzij een goal van toptalent Florian Wirtz na 83 minuten sleepte Bayer Leverkusen alsnog een gelijkspel uit het vuur.

Eerder op de avond won Feyenoord in De Kuip met 1-0 van AS Roma door een treffer van Mats Wieffer. Mochten de Rotterdammers de kwartfinales overleven, dan stuiten ze in de halve finale op Bayer Leverkusen of Union Saint-Gilloise.

De returns in de kwartfinales zijn volgende week donderdag. De halve finales worden gespeeld op 11 en 18 mei en de eindstrijd is op 31 mei in Boedapest.

Tot vanavond was John van den Brom bezig aan een uitstekend Europees seizoen met Lech Poznan. Foto: Getty Images

Van den Brom hard onderuit in Conference League

In de kwartfinales van de Conference League ging het door John van den Brom getrainde Lech Poznan met 1-4 onderuit tegen Fiorentina.

OGC Nice kwam tegen FC Basel op een 1-0-achterstand, maar de Ligue 1-club herstelde dankzij twee goals van Terem Moffi (waaronder een fraaie omhaal) nog voor rust de schade. De Zwitsers maakten twintig minuten voor tijd gelijk: 2-2.

KAA Gent-West Ham United eindigde in 1-1. Danny Ings zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, waarna Hugo Cuypers na 57 minuten het evenwicht herstelde. De winnaar van deze confrontatie stuit in de halve eindstrijd op AZ of Anderlecht. De Belgische club won donderdag met 2-0 van de Alkmaarders.