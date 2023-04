Wieffer scoort nu ook in Europa: 'Alleen op het bankie denk ik aan mijn opmars'

Mats Wieffer staat niet al te vaak stil bij zijn razendsnelle opmars. De middenvelder maakte donderdag het winnende doelpunt voor Feyenoord tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League, een nieuwe stap in zijn wonderlijke carrière.

Het verhaal van Wieffer leest als een jongensboek. Van niet goed genoeg bevonden in de jeugd van FC Twente naar spelen in de Keuken Kampioen Divisie voor Excelsior, naar een basisplaats bij Feyenoord en vervolgens naar een debuut in het Nederlands elftal. En dat allemaal in nog geen drie jaar tijd.

Donderdag voegde de 22-jarige Wieffer daar een nieuw hoofdstuk aan toe. Met een volley maakte hij na rust tegen AS Roma zijn eerste doelpunt in Europa. Het bleek ook het winnende doelpunt, waardoor Feyenoord volgende week met een voorsprong naar Rome afreist voor de return in de kwartfinales van de Europa League.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Zijn omgeving moet Wieffer er weleens mee confronteren hoe bijzonder zijn carrière verloopt. Zelf heeft hij daar amper tijd voor. "Ik probeer het wel, maar het gaat allemaal heel snel", zei hij na afloop van het duel met AS Roma.

"Vooral ná het seizoen zal ik er langer bij stilstaan. Het is natuurlijk allemaal heel mooi hoe het op dit moment gaat. Al moet ik wel zeggen: als ik thuis op het bankie lig, denk ik weleens dat het vrij goed gaat."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik vond het zelf ook een penalty'

Wieffer vertolkte de absolute hoofdrol tegen AS Roma. Die begon nog negatief. Met een gele kaart op zak veroorzaakte hij op slag van rust een penalty. Bij een hoekschop van de bezoekers kreeg hij de bal wat ongelukkig op zijn arm.

"Ik dacht zelf ook dat het een penalty was, al heb ik de beelden nog niet teruggezien", was Wieffer eerlijk. "Sommigen zeggen dat ik mijn arm vlak langs mijn lichaam had. Hij kwam er vol op, maar ik weet niet wat ik anders had moeten doen."

De middenvelder was niet bang dat hij daarvoor zijn tweede gele kaart zou krijgen. Het was een geluk bij een ongeluk dat Lorenzo Pellegrini vanaf 11 meter miste. Daarna speelde Wieffer een paar keer met vuur. "Ik moet me soms moet inhouden. In de tweede helft hield ik ook een speler vast en liet ik hem net op tijd los. Dat is niet echt lekker tegen zo'n ploeg."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik hoor dat ik vaker moest schieten'

In de 53e minuut brak het absolute hoogtepunt van Wieffer aan. Na een goede actie van Oussama Idrissi kreeg de tukker de bal voor de voeten en met een volley liet hij AS Roma-doelman Rui Patrício kansloos.

"Ik hoor altijd dat ik vaker moet schieten. Ik had nu de tijd om te denken en dacht: nu schiet ik 'm gewoon, ook al gaat-ie het stadion uit. Dat heb ik een keer eerder gedaan en toen ging de bal er ook in (in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op 26 februari, red.). Hij vloog er lekker in."