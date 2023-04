AZ door nederlaag bij Anderlecht op rand van uitschakeling in Conference League

AZ is donderdag slecht begonnen aan het tweeluik met Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League. De Alkmaarders verloren de eerste ontmoeting in Brussel met 2-0 en staan volgende week in de return voor een loodzware opdracht.

Anderlecht kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Michael Murillo. Ondanks het overwicht van AZ na rust besliste de effectieve thuisploeg het duel in de slotfase. Majeed Ashimeru nam de tweede treffer voor zijn rekening.

AZ heeft nu al vier wedstrijden op rij niet gewonnen. De Alkmaarders verloren in de Eredivisie van FC Twente (2-1) en Sparta Rotterdam (0-1) en beten zich stuk op sc Heerenveen (1-1). De return tegen Anderlecht staat volgende week op het programma.

Bij de Belgen stond keeper Bart Verbruggen zoals gebruikelijk onder de lat. De Nederlander maakte onlangs nog deel uit van de selectie van Oranje. AZ startte zonder Jesper Karlsson, die nog niet fit genoeg was voor een basisplaats en pas een kwartier voor tijd inviel. Vangelis Pavlidis keerde wel terug aan de aftrap.

In tegenstelling tot AZ deed Feyenoord donderdagavond wel goede zaken in Europa. De ploeg van trainer Arne Slot won het eerste duel met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League met 1-0.

Anderlecht toont zich stuk effectiever dan AZ

AZ hoopte in Brussel het goede voorbeeld van Feyenoord te volgen en oogde gretig in de eerste minuten. Anderlecht moest zich door de Alkmaarse druk vooral op het verdedigen richten, al werd keeper Verbruggen geen enkele keer getest in Brussel.

Ondanks de goede intenties van AZ kwam Anderlecht in de 22e minuut op voorsprong. Anders Dreyer kreeg de tijd om een voorzet te geven en vond het hoofd van Murillo, die keeper Mathew Ryan kansloos liet. Het antwoord van AZ kwam er niet. Pavlidis probeerde het een keer vanaf de middenlijn, maar dat bleek iets te optimistisch.

Vooral door veelvuldig balverlies slaagde AZ er maar niet in tot kansen te komen. Dat veranderde na een kwartier spelen in de tweede helft. Na een aantal speldenprikjes kopte Pavlidis bij de tweede paal net naast en schoot Sven Mijnans in kansrijke positie een meter over.

Het was wachten op de gelijkmaker, maar in plaats daarvan liep Anderlecht twintig minuten voor tijd na een snelle omschakeling verder weg bij AZ. Francis Amuzu ging ervandoor aan de linkerkant en gaf voor op Ashimeru. De Ghanees nam de bal kort aan en schoot daarna fraai in de verre hoek.

Met invallers Karlsson en Djordje Mihailovic hoopte Jansen in de slotfase nog iets af te dwingen, maar AZ leek van slag door het tweede tegendoelpunt. Verder dan een ongevaarlijk schot van Tijjani Reijnders (in de handen van Verbruggen) kwamen de bezoekers niet, waardoor AZ volgende week voor eigen publiek een pittig karwei wacht.

