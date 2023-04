Mourinho zal goed slapen ondanks verlies bij Feyenoord: 'Jullie huilden maanden'

AS Roma-trainer José Mourinho zegt niet wakker te liggen van de nederlaag donderdag bij Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League. 'The Special One' wil zich anders opstellen dan de Feyenoorders na de verloren Conference League-finale tegen zijn ploeg.

"Er zijn trainers die na een nederlaag tien maanden lang niet kunnen slapen, maar ik heb daar geen last van", zei Mourinho na de 1-0 in De Kuip op zijn persconferentie. "Ik zal ook na vanavond nog altijd goed slapen."

De oud-trainer van onder meer Chelsea, Real Madrid en Internazionale hoefde niet lang na te denken op de vraag waar het AS Roma tegen Feyenoord aan had ontbroken. "Doelpunten. De bal moet in het net. Zo simpel is het. We hebben kansen gehad, maar voetbal gaat niet om kansen. Het draait om doelpunten."

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Toen een journalist hem voorlegde dat AS Roma onzorgvuldig met de kansen was omgesprongen, kon Mourinho een verwijzing naar de gewonnen Conference League-finale van vorig seizoen tegen Feyenoord weer eens niet laten.

"Vandaag zijn we het wél met elkaar eens", zei hij tegen de journalist. "Maar de laatste tien maanden waren jullie aan het huilen, haha. Maar je hoeft niet te huilen. Weet je waarom? Je kunt de wedstrijd die je verloren hebt niet winnen. Ik beloof je: als ik verlies, zal ik slapen. Ik zal niet tien maanden lang nachtmerries hebben."

José Mourinho blaast de aftocht in De Kuip na de nederlaag tegen Feyenoord. Foto: ANP

'Wij hebben geen Haaland'

AS Roma kreeg in De Kuip een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar op slag van rust miste Lorenzo Pellegrini een penalty. De aanvoerder schoot kiezelhard op de paal en werd vervolgens in de rust gewisseld.

Mourinho benadrukte tegen Sky Sports Italia dat de wissel van Pellegrini niets te maken had met de gemiste penalty. "Als een speler een penalty mist, missen wij hem allemaal. Dat is nooit een probleem. Wij hebben geen Haaland in de spits. Dit is wie we zijn, we doen ons best."

"Iedereen dacht dat het eenrichtingsverkeer zou worden en Feyenoord alleen maar zou aanvallen, maar dat was zeker niet het geval. Dit voelt voor ons als een onverdiend resultaat. Maar onverdiend staat niet in mijn woordenboek. Helaas spelen we zondag niet al tegen Feyenoord, maar tegen Udinese."