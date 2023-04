Grensrechter niet bestraft voor elleboogstoot aan Liverpool-speler Robertson

Delen via E-mail

De schorsing van assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis, die Liverpool-speler Andy Robertson afgelopen weekend een elleboogstoot gaf, is voorbij. De Engelse voetbalbond bestraft hem niet voor het incident.

Hatzidakis is om de tafel gegaan met Robertson om de lucht te klaren. "Dat was een open en positief gesprek", zegt hij. "Het was niet mijn intentie om contact met Andy te maken. Daarom trok ik mijn arm ook van hem weg. Maar daar heb ik wel mijn excuses voor aangeboden. Ik kijk ernaar uit om terug te keren op het veld."