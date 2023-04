Trotse Feyenoord-captain Kökçü: 'AS Roma had in de eerste helft niks te zeggen'

Aanvoerder Orkun Kökçü vindt dat Feyenoord de fraaie overwinning op AS Roma zelf heeft afgedwongen. De Rotterdammers wonnen in De Kuip met 1-0 en zetten een eerste stap naar de halve finales van de Europa League.

"Vooral in de eerste helft domineerden we en had AS Roma niks te zeggen", zei de 22-jarige Kökçü tegen Veronica. "We kwamen alleen niet tot echte kansen, dat was wel balen. Maar verder voelt dit wel lekker."