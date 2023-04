Wieffer bezorgt Feyenoord knappe zege op Roma in kwartfinales Europa League

Feyenoord is donderdag uitstekend begonnen aan het tweeluik met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Dankzij een doelpunt van Mats Wieffer wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 1-0.

Feyenoord was in de eerste helft nog goed weggekomen. Uitgerekend Wieffer veroorzaakte op slag van rust een strafschop en ontsnapte daarbij aan zijn tweede gele kaart. Daarna miste Lorenzo Pellegrini vanaf 11 meter.

Vlak na de pauze deed Wieffer De Kuip ontploffen met een volley in de korte hoek. AS Roma was nog dicht bij de gelijkmaker, maar Oussama Idrissi haalde een kopbal van Roger Ibañez via de onderkant van de lat van de lijn. Daarbij was de bal de doellijn volgens de camera's niet gepasseerd.

Zodoende heeft Feyenoord goede papieren om voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 de halve finales van de Europa League te bereiken. De return in Rome is volgende week donderdag om 21.00 uur. Uitdoelpunten tellen niet dubbel in het tweeluik.

Feyenoord is aan een droomseizoen bezig. De ploeg van trainer Arne Slot is in Nederland hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2017. De Eredivisie-koploper heeft met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van acht punten op nummer twee Ajax. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij SC Cambuur.

Roma mist penalty na ludieke actie

Feyenoord-AS Roma stond op voorhand onder hoogspanning na ongeregeldheden in Rome in 2015 en recent het aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax. De fans van Feyenoord toonden zich bij de opkomst van hun beste kant. In plaats van fakkels en spandoeken gingen strandballen, opblaasbare krokodillen en flamingo's rond op de tribunes.

De ludieke supportersactie zorgde voor een gemoedelijke sfeer in De Kuip, waar fans van AS Roma niet welkom waren. Het vuurwerk op het veld bleef in de eerste helft lang uit in de herhaling van de Conference League-finale van vorig jaar. Feyenoord mocht van AS Roma de bal rondspelen in eigen stadion. De ploeg van de geslepen coach José Mourinho leunde op de counter.

Feyenoord worstelde met die Italiaanse handbalverdediging. De enige uitgespeelde kans was er na een half uur voor Sebastian Szymanski na een splijtende pass van Orkun Kökçü, maar het schot van de Pool ging rakelings naast. Diezelfde Szymanski schoot later ook naast, net als Lutsharel Geertruida.

Met snelle spelers op de flanken kwam AS Roma er een paar keer snel uit. Wieffer moest in de openingsfase met een harde tackle sterspeler Paulo Dybala afstoppen, wat de speler van Feyenoord moest bekopen met geel. Dybala viel later uit. Zonder hem werd AS Roma niet minder gevaarlijk.

Dybala's vervanger Stephan El Shaarawy schoot na een fraaie actie over. Op slag van rust kreeg AS Roma de uitgelezen kans op de 0-1. Wieffer maakte hands en trok aan het shirt van Tammy Abraham, waarna scheidsrechter José María Sánchez Martínez naar de stip wees. Wieffer ontsnapte daarbij aan zijn tweede gele kaart en Feyenoord aan een achterstand, want Pellegrini raakte de paal naast de teruggekeerde Justin Bijlow.

Wieffer laat De Kuip ontploffen

AS Roma bracht oude bekende Georginio Wijnaldum na rust om meer grip op het spel van Feyenoord te krijgen, maar de thuisploeg ging juist alleen maar beter voetballen. Al snel was de formatie van Slot gevaarlijk, maar niemand liep een afgemeten voorzet van Quilindschy Hartman binnen. Aan de andere kant kwam Wijnaldum te laat om een voorzet binnen te lopen.

Feyenoord denderde over de linkerflank en daar kwam dan ook de openingstreffer van Wieffer in de 51e minuut uit. Idrissi dribbelde langs zijn tegenstander en zijn voorzet vond Wieffer, die gelijk uithaalde. Al stuiterend plofte de bal binnen achter Roma-doelman Rui Patrício. De Kuip trilde op zijn grondvesten.

AS Roma schroefde daarna het tempo op, al zag Mourinho spits Abraham uitvallen met een schouderblessure. Na een uur was het dan ook bijna 1-1. Bijlow zat mis bij een hoekschop, waarna Ibañez kon inkoppen.

Zijn kopbal leek binnen te vallen, ware het niet dat linksbuiten Idrissi net op tijd de bal via de onderkant van de lat wegkopte. Volgens de doellijntechnologie was de bal de doellijn niet gepasseerd.

Daarna was AS Roma alleen nog gevaarlijk uit hoekschoppen en afstandsschoten. Uitgerekend Wijnaldum was vijf minuten voor tijd nog dicht bij de 1-1 met een bekeken poging, maar zijn schot ging net over.