Pavlidis keert tegen Anderlecht terug in basis AZ, Karlsson op de bank

AZ begint donderdagavond met Vangelis Pavlidis, maar zonder Jesper Karlsson aan de uitwedstrijd tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League.

Karlsson ontbrak zaterdag al in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1-verlies) in de Eredivisie. De Zweed had last van een blessure die hij tijdens de interlandperiode had opgelopen. Tegen Anderlecht is hij wel fit genoeg om in te vallen. Myron van Brederode neemt de plek van Karlsson in.