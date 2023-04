Een van de meest intrigerende voetbalverhalen van dit seizoen is dat van Khvicha Kvaratskhelia. De 22-jarige Georgiër was ruim een jaar geleden nog een onbekende. Nu wordt hij vergeleken met Diego Maradona én is hij een van de sterren die dit weekend met Napoli de eerste landstitel in 33 jaar kan veroveren.

Als Kvaratskhelia zondag met Napoli de competitiewedstrijd tegen Salernitana speelt, wordt de wedstrijd zo'n 2.500 kilometer verderop in zijn thuisland ook op de voet gevolgd. "Voor ons is Napoli tegenwoordig een club uit Georgië", zegt de Georgische sportjournalist Edo Badalashvili.

Inwoners van het land komen samen om op een groot scherm naar zijn fraaie dribbels te kijken en veel van zijn wedstrijden worden zelfs live uitgezonden in de bioscoop in hoofdstad Tiblisi. En dat terwijl de balkunsten van Kvaratskhelia ook in het museum niet zouden misstaan.

Kvaratskhelia is een grootheid in zijn thuisland, maar ook in het mythische Napels wordt hij op handen gedragen. Niet voor niets worden er al baby's naar hem vernoemd, net zoals dat bij de vorige twee landstitels gebeurde met die andere held van de Napolitanen: Diego Armando Maradona.

Wanneer wordt Napoli kampioen? Als Napoli zondag wint van Salernitana, dan is de ploeg van Luciano Spalletti bij puntenverlies van Lazio tegen Internazionale kampioen.

Mocht Lazio zondag wél winnen, dan wordt het kampioensfeestje van Napoli nog even uitgesteld. Na zondag zijn er nog zes wedstrijden te spelen.

Georgiërs kijken op een groot scherm naar een duel van Napoli. Foto: Edo Badalashvili

Kvaratskhelia's carrière nam andere wending door oorlog

Ruim een jaar geleden wees nog niets erop dat Kvaratskhelia nu in één adem genoemd zou worden met Maradona. De balvirtuoos stond onder contract bij Rubin Kazan in Rusland. Door de oorlog nam zijn carrière een totaal andere wending.

Kvaratskhelia vertrok en keerde voor een half seizoen terug bij Dinamo Batumi in zijn thuisland. In Napels was hij toen nog een onbekende. In Georgië had hij de harten van de voetballiefhebbers al veroverd. "Toen hij terugkeerde, zaten opeens alle stadions vol", vertelt Badalashvili.

Het is de periode dat Italiaans voetbalkenner David Endt voor het eerst van de naam van Kvaratskhelia hoorde. De oud-teammanager van Ajax werd op hem gewezen door Shota Arveladze, de voormalig speler van Ajax en AZ uit Georgië.

"Er loopt er hier eentje rond, dat is er wel eentje. Het is een typische Georgische, fantasierijke en creatieve speler", zo beschreef Arveladze de speler aan Endt. "Dat bleek dus uiteindelijk deze man te zijn, van wie ik zijn naam toen nog niet zo makkelijk kon uitspreken."

Khvicha Kvaratskhelia op een muurschildering naast Napoli-legende Diego Armando Maradona. Foto: Getty Images

'Hij draagt net als Maradona het magische met zich mee'

Met het landskampioenschap voor het grijpen weet heel Napels de naam van Khvicha Kvaratskhelia inmiddels tot op de letter nauwkeurig te schrijven. Hij is met talloze fraaie acties, twaalf doelpunten en evenveel assists de grote ster van dit Napoli.

De vergelijking met Maradona is in het mythische Napels dan snel gemaakt. Niet geheel verrassend kreeg Kvaratskhelia al binnen een paar maanden de bijnaam 'Kvaradona', verwijzend naar de Argentijn die de club in 1987 en 1990 naar de twee enige landstitels uit de clubhistorie leidde.

En dat terwijl de bescheiden vedette qua uiterlijk en gedrag niet per se op Maradona lijkt. De Argentijn, sinds 2020 naamdrager van het stadion van Napoli, was klein en liep binnen- en buiten het veld met de borst vooruit. Kvaratskhelia loopt veel meer met het hoofd gebogen en maakt indruk met zijn professionaliteit.

"Kvaratskhelia is net als Maradona niet alleen een goede voetballer. Hij draagt het magische en onnavolgbare met zich mee dat ook aan de stad hangt", vertelt Endt. "Hij is net als Maradona bijna de persoonlijkheid van de geest van Napels. Die fantasie en de creativiteit is wat ze daar het liefst zien."

Kvaratskhelia viert één van zijn twee doelpunten tegen Ajax in de groepsfase van de Champions League. Foto: Getty Images

Gratis pizza voor Georgische immigranten

Door de nieuwe status van Kvaratskhelia krijgen Georgische immigranten in Napels plotseling gratis pizza en worden er dus baby's naar hem vernoemd. Zo noteerde de burgerlijke stand van Napels in april voor het eerst de naam van de aanvaller bij een geboorteaangifte.

De primeur ging naar de zoon van Napoli-fans Armando en Clara, die de voornamen Daniele Khvicha draagt. Helemaal vreemd is het niet dat deze ouders hun kind naar een Napoli-held vernoemen. De vader van Daniele Khvicha dankt zijn voornaam aan die andere held van Napels.

Toch is Kvaratskhelia in de hedendaagse voetbalwereld niet alleen van Georgië én Napels. Dat beseffen Badalashvili en Endt ook als er een club met een grote zak geld langskomt in Napels. "Hij zou bij elke club in de basis staan, maar het zou doodzonde zijn", zegt Endt.

"Maar ook als hij weggaat, blijven de herinneringen aan dit seizoen tot in de lengte van dagen mythische vormen aannemen. De landstitels van 1987 en 1990 waren die van Maradona. Dit is die van Kvaratskhelia en dat nemen ze hem nooit meer af."