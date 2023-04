Bayern München schorst Mané één duel voor het slaan van ploeggenoot Sané

Bayern München heeft Sadio Mané voor één wedstrijd geschorst, omdat hij ploeggenoot Leroy Sané na de verloren Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (3-0) heeft geslagen. De Senegalees krijgt daarnaast een boete.

Volgens Duitse media kregen de 31-jarige Mané en de 27-jarige Sané het na de ruime nederlaag met elkaar aan de stok in de kleedkamer. Mané zou zijn ploeggenoot vervolgens in het gezicht hebben geslagen. Naar verluidt hield Sané er een bebloede lip aan over en moesten spelers tussenbeide komen.

De details van het incident worden niet door Bayern bevestigd. 'Der Rekordmeister' schrijft wel in een korte verklaring dat Mané wordt bestraft voor "wangedrag na de wedstrijd tegen Manchester City". Het is niet duidelijk hoe hoog de boete is die de aanvaller moet betalen.

Mané kwam dinsdagavond twintig minuten voor tijd als invaller het veld in tegen City. Sané deed de hele wedstrijd mee in het Etihad Stadium. De twee kemphanen stonden donderdag ondanks hun conflict wel weer met elkaar op het trainingsveld.

Sadio Mané en Leroy Sané op het trainingsveld van Bayern München. Foto: Getty Images

Mané kan stempel nog niet drukken in eerste seizoen bij Bayern

Door zijn disciplinaire schorsing mist Mané de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim van zaterdag. De 95-voudig international van Senegal kan vier dagen later wel weer in actie komen. Dan speelt Bayern in eigen huis de return tegen City in de kwartfinales van de Champions League.

Mané is bezig aan zijn eerste seizoen bij Bayern, waar hij vorige zomer een contract tot medio 2025 tekende. Bij Liverpool was Mané een van de sterspelers, maar in München hij kan nog niet echt zijn stempel drukken. Mané scoorde elf keer in 32 wedstrijden. Hij stond ook enkele weken aan de kant door een kuitblessure.

Het incident met Mané past in de roerige periode van Bayern. 'FC Hollywood' besloot onlangs verrassend om trainer Julian Nagelsmann te ontslaan en te vervangen door Thomas Tuchel.