Ajax raakt met Ouaali langstzittende hoofd jeugdopleiding in clubhistorie kwijt

Saïd Ouaali vertrekt na dit seizoen als hoofd jeugdopleiding bij Ajax, meldt de Amsterdamse club donderdag. Hij heeft de directie laten weten dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen.

De 53-jarige Ouaali werd in 2016 aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Hij is het langstzittende hoofd jeugdopleiding in de clubgeschiedenis van Ajax.

"Ruim elf jaar heb ik mij samen met collega's met veel plezier ingezet voor onze jeugdopleiding", zegt Ouaali op de website van Ajax. "In die jaren hebben we veel jeugdspelers kunnen begeleiden in hun individuele weg naar Ajax 1, iets waar ik zeer trots op ben. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen."

Algemeen directeur Edwin van der Sar baalt van het aanstaande vertrek van Ouaali. "Hij heeft op een goede manier leidinggegeven aan de opleiding", laat Van der Sar weten. "Jaar in, jaar uit debuteren zelfopgeleide spelers in Ajax 1 en dat is mede de verdienste van Saïd. Jammer dat hij heeft besloten weg te gaan."

Eerder deze week stelde Ajax met Sven Mislintat een nieuwe technisch directeur aan. De vijftigjarige Duitser is de opvolger van Marc Overmars, die in februari 2022 vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. Jan van Halst is voorgedragen als lid van de raad van commissarissen.