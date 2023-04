Feyenoorder Bijlow maakt rentree in kwartfinale, Wijnaldum bankzitter bij Roma

Justin Bijlow keert donderdag terug in de basis bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De doelman is hersteld van een polsbreuk en neemt de plek van Timon Wellenreuther in. Bij AS Roma begint Georginio Wijnaldum op de bank.

De 25-jarige Bijlow brak begin februari zijn pols tijdens een training. Sindsdien werd de Oranje-international vervangen door Wellenreuther. Twee weken geleden maakte Bijlow zijn rentree op het trainingsveld. Een terugkeer in de wedstrijdselectie zat er tot donderdag niet in.

Trainer Arne Slot hintte woensdag op zijn persconferentie al op een terugkeer van Bijlow in de basis. Hij zei dat Bijlow nog altijd de eerste doelman van Feyenoord was, ook al had Wellenreuther als vervanger een goede indruk achtergelaten.

Ook Alireza Jahanbakhsh keert terug in de basisopstelling van Feyenoord. De rechtsbuiten haakte zondag geblesseerd af in de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Zijn vervanger Igor Paixão scoorde vervolgens twee keer, maar de Braziliaan mag weer op de bank plaatsnemen.

Zo ziet Slot de ziekenboeg leegstromen voor de beslissende fase van het seizoen. De trainer had eerder dit kalenderjaar ook al te maken met blessures van Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Sebastian Szymanski. Zij staan allemaal in de vertrouwde opstelling van Slot. Alleen Quinten Timber is door een knieblessure nog uit de roulatie.

Wijnaldum bankzitter bij AS Roma

Bij AS Roma begint Wijnaldum opvallend genoeg op de bank. Trainer José Mourinho geeft op een viermansmiddenveld de voorkeur aan Nemanja Matic boven de geboren Rotterdammer, die van 2007 tot 2011 135 wedstrijden voor Feyenoord speelde.

Mourinho stelt zijn beste spelers op voor het duel in De Kuip. Dat betekent dat ook Paulo Dybala aan de aftrap verschijnt. De Argentijnse spelmaker is de grote smaakmaker bij de nummer drie van de Serie A. Voormalig Feyenoorder Rick Karsdorp is er door een blessure helemaal niet bij.

De herhaling van de Conference League-finale van vorig jaar (die AS Roma met 0-1 won) staat onder hoogspanning, zeker na het aanstekerincident vorige week bij Feyenoord-Ajax. Uitfans zijn in het tweeluik verboden en donderdag zijn de vakken achter de dug-outs van AS Roma en Feyenoord gesloten. Aan die zijde ontbreken vanwege de televisieregistratie wel de netten.

Feyenoord-AS Roma begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez Martínez. De return in Rome is volgende week donderdag om 21.00 uur. Uitdoelpunten tellen niet dubbel in het tweeluik.