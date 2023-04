Napoli-coach Spalletti woest op arbitrage: 'Welk signaal geef je aan kinderen?'

Napoli-trainer Luciano Spalletti is niet te spreken over de arbitrage tijdens het 1-0-verlies tegen AC Milan in de kwartfinales van de Champions League. De Italiaan begrijpt niet waarom twee van zijn spelers woensdag met geel werden bestraft, terwijl Milan-aanvaller Rafael Leão geen kaart kreeg voor het breken van een hoekvlag.

Napoli-middenvelder André-Frank Zambo Anguissa werd in de 74e minuut van het veld gestuurd, nadat hij in korte tijd twee keer geel had gekregen. En verdediger Kim Min-jae kreeg zijn derde gele kaart van het toernooi, omdat hij volgens de Roemeense scheidsrechter István Kovács te fel protesteerde. De Zuid-Koreaan is daardoor geschorst voor de return.

Spalletti wilde Zambo Anguissa wisselen na diens eerste gele kaart in de zeventigste minuut. "Het is teleurstellend dat we te laat waren en dat hij toen nog een keer geel kreeg. Maar Zambo Anguissa speelde wel degelijk ook de bal", zei de coach over de overtreding op Theo Hernández.

"En wat betreft die gebaren van Kim: waarom kan je dan wel uit boosheid een hoekvlag doormidden schoppen? Welk signaal geef je dan aan kinderen?", doelde Spalletti op de actie van Leão. De aanvaller schopte na een gemiste kans in de eerste helft de cornervlag in stukken. "Ik hoef niets te zeggen over de beslissingen van de scheidsrechter. Iedereen heeft het zelf gezien."

Osimhen op de weg terug

Sterspeler Victor Osimhen ontbrak woensdag bij Napoli vanwege een spierblessure. Spalletti verwacht dat de aanvaller bij de return volgende week in Napels weer fit is.

"Ik weet 100 procent zeker dat Victor dan kan meedoen", zei de trainer. "Zijn hele programma is daarop ingesteld. We hebben hem nu rust gegeven, zodat de medische staf zijn werk kan doen."

Napoli speelt zaterdag in de Serie A tegen Verona. Dinsdag staat de return tegen Milan op het programma. De winnaar van dit tweeluik strijdt in de halve finales tegen Benfica of Internazionale. De eerste wedstrijd tussen die teams eindigde dinsdag in een 0-2-overwinning voor Inter.