Finse miljardair trekt zich boos terug uit overnameproces Manchester United

De Finse ondernemer Thomas Zilliacus trekt zich terug als potentiële nieuwe eigenaar van Manchester United. De miljardair hekelt het besluit van de huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer, om een derde biedingsronde te starten.

Zilliacus was na Jim Ratcliffe van chemieconcern INEOS en de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani de derde geïnteresseerde partij. De zakenman had in maart nog een bod uitgebracht, maar is inmiddels niet meer geïnteresseerd in een overname van de Engelse topclub.

"Ik weiger mee te doen aan een nieuwe biedingsronde", schrijft de 69-jarige Zilliacus op sociale media. "Het biedingsproces is uitgemond in een farce. De Glazers hebben totaal geen respect voor de club. Steeds het besluit uitstellen maakt het voor de nieuwe eigenaar lastig om voor komend seizoen een winnend elftal samen te stellen."

Zilliacus schrijft dat hij en de andere twee partijen bereid waren een deal uit te onderhandelen. "Maar in plaats daarvan starten ze een derde biedingsronde. Ik weiger deel te nemen aan deze schertsvertoning die is opgezet om de winst van de verkopers te maximaliseren ten koste van United."

Zilliacus wilde met zijn bod een statement maken tegen de vele sjeiks en oligarchen in het topvoetbal. Foto: Getty Images

Zilliacus zocht samenwerking met fans

Zilliacus wilde United overnemen in een partnerschap met de supporters, die ook inspraak zouden krijgen in de besluitvorming van de club. "Mijn bod is gebaseerd op gelijkwaardigheid met de fans", zei hij in maart. "Geen sjeiks en oligarchen meer die het voetbal controleren."

De familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van United. De Amerikanen worden al jarenlang bekritiseerd door de supporters. Ze zouden een slecht beleid voeren, waardoor de club in de loop der jaren is afgegleden.