Courtois geniet van cruciale redding tegen Chelsea: 'Dat is een kwaliteit van mij'

Thibaut Courtois is blij dat hij woensdagavond een belangrijke rol heeft gespeeld voor Real Madrid in de 2-0-zege op Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. De Belgische doelman hield in de eerste helft met een katachtige reflex de gelijkmaker tegen.

Vlak na de openingstreffer van Karim Benzema leek Raheem Sterling op weg naar de 1-1. Door een geweldige redding van Courtois behield Real de voorsprong. De keeper wilde zijn cruciale actie in de rust graag terugzien.

"Dat was een belangrijk moment. Ik heb het in de rust wel even teruggekeken", zei Courtois voor de camera van de UEFA. "Ik zat er goed bij. Ik ben 2 meter lang, maar ga toch snel naar de grond. Dat is een kwaliteit van mij."

De doelman had gehoopt dat zijn ploeg meer doelpunten maakte, zeker na de rode kaart van Chelsea-verdediger Ben Chilwell na bijna een uur spelen. "We hadden met grotere cijfers moeten winnen. Het zal daar in Engeland zwaar worden. Het is nog niet gedaan."

Trainer Ancelotti blij met spel Real

Dankzij de 2-0 van invaller Marco Asensio heeft Real een goede uitgangspositie voor de return in Londen volgende week. Trainer Carlo Ancelotti is tevreden met de overwinning, maar wil nog niet te vroeg juichen.

"We hebben het goed gedaan. Ik ben tevreden met het resultaat en ons spel. Maar er volgen nog zeker negentig minuten in Engeland waarin we diep zullen moeten gaan om Chelsea af te stoppen. We weten waartoe de Engelsen op eigen veld in staat zijn. Het is nog lang niet beslist."

Aanvaller Vinícius Júnior sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. "Dit was een van onze beste wedstrijden dit seizoen. We kregen veel ruimte en we dwongen de kansen af. We hadden vaker moeten scoren, gezien de lastige uitwedstrijd. Dat is ons niet gelukt en dat is jammer."

De return tussen Chelsea en Real staat volgende dinsdag om 21.00 uur op het programma. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester City of Bayern München. De Engelse club won de eerste wedstrijd dinsdag met 3-0.