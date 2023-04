Benzema en supersub Asensio delen met Real eerste klap uit aan Chelsea in CL

Karim Benzema en Marco Asensio zijn woensdag in de kwartfinales van de Champions League weer eens goud waard geweest voor Real Madrid. De aanvallers leidden de titelverdediger in de eerste wedstrijd van het tweeluik met Chelsea naar een 2-0-zege.

Benzema toonde in de 22e minuut weer eens aan een goed neusje voor de goal te hebben. Hij stond precies op de juiste plek om de 1-0 binnen te tikken. De spits deed Chelsea vorig jaar ook al pijn met vier goals in de kwartfinales van de Champions League.

Na de treffer van Benzema hoopte het Real Madrid-publiek op een grotere uitslag. Die hoop nam alleen maar toe na een rode kaart voor Ben Chilwell, die Rodrygo in de 59e minuut onderuit haalde en direct rood kreeg. Via invaller Asensio kwam de wens van het publiek in vervulling.

Met de goal maakte Asensio zijn status van supersub waar. Het was zijn negende Champions League-goal als invaller, het grootste aantal in de geschiedenis van het miljoenenbal. Alleen Benzema, Thomas Müller en Ole Gunnar Solskjaer komen met zeven goals als invaller enigszins bij hem in de buurt.

Door de treffers van Benzema en Asensio reist Real volgende week met een comfortabele 2-0-voorsprong af naar Stamford Bridge. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester City of Bayern München. City won het eerste duel dinsdag overtuigend: 3-0.

Real Madrid is niet oppermachtig

In de openingsfase wees nog niets erop dat het opnieuw de avond van Benzema en Asensio zou worden. Chelsea begon voortvarend en kreeg in de tweede minuut al een opgelegde mogelijkheid. João Félix kon vrij doorlopen, maar stuitte op Real-doelman Thibaut Courtois.

Aan de andere kant van het veld liet Benzema twintig minuten later aan zijn collega-spits zien hoe het wél moet. De Fransman was uiterst attent in de rebound na een poging van Vinícius Júnior en kon van dichtbij gemakkelijk binnentikken.

Ook Courtois, naast Benzema de andere uitblinker van vorig seizoen, liet zich gelden in Estadio Santiago Bernabéu. Vrijwel direct na het openingsdoelpunt leek Raheem Sterling namelijk de gelijkmaker van dichtbij binnen te lopen. Door een uitstekende reflex van de Belgische doelman bleef het 1-0.

Courtois moest in de eerste helft vaker optreden dan hem lief was. In de tweede helft had zijn ploeg de verdediging beter op orde. Veel kansen creëerde Real zelf ook niet. Een schuiver van Asensio van afstand leverde Real desondanks nog een comfortabele marge op.

