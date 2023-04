AC Milan is Napoli ook in heenduel kwartfinales Champions League de baas

AC Milan blijft in de race om voor het eerst in zestien jaar de laatste vier van de Champions League te halen. De ploeg van trainer Stefano Pioli won woensdag de heenwedstrijd tegen Napoli in de kwartfinales met 1-0.

Napoli was vanaf de aftrap duidelijk de betere ploeg in het Italiaanse onderonsje. Toch viel het doelpunt aan de andere kant. Ismaël Bennacer schoot AC Milan vlak voor rust op voorsprong uit een vlotte aanval.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord. AC Milan nam genoegen met de nipte zege, terwijl ook Napoli niet al te veel aanstalten meer maakte. De bezoekers speelden bovendien het laatste kwartier met een man minder vanwege een rode kaart.

AC Milan heeft hierdoor een goede uitgangspositie om voor het eerst sinds 2007 de halve finales van de Champions League te bereiken. De return in Napels wordt dinsdag gespeeld. De winnaar van dit tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Benfica of Inter. Het heenduel tussen die twee ploegen eindigde dinsdag in een 0-2-zege voor Inter.

Napoli is zowel in de Serie A als in de Champions League het hele seizoen ongenaakbaar, maar de laatste weken zijn er haarscheurtjes zichtbaar in de ploeg van trainer Luciano Spalletti. Daarvan profiteerde AC Milan woensdag voor de tweede keer in korte tijd.

Ongenaakbaar Napoli vertoont barstjes

Anderhalve week geleden werd koploper Napoli in de Italiaanse competitie voor eigen publiek met 0-4 afgedroogd door AC Milan. De landstitel komt daarmee niet in gevaar - Napoli heeft nog altijd een riante voorsprong - maar het zal wat twijfel gezaaid te hebben.

Woensdag leek Napoli dat direct van zich af te willen spelen. Al in de eerste minuut had Khvicha Kvaratskhelia de bal voor het intikken, maar de inzet van de Georgische sterspeler werd op de lijn gekeerd. Een paar minuten later bracht doelman Mike Maignan redding op een schot van André-Frank Zambo Anguissa.

AC Milan overleefde de Napolitaanse stormloop en wist vlak voor rust zelfs op voorsprong te komen. De bal belandde uit een fraaie counter voor de voeten van Bennacer, die via doelman Alex Meret raak schoot.

De wedstrijd bloedde in de tweede helft een beetje dood, doordat beide ploegen wel genoegen leken te nemen met de 1-0-eindstand. Anguissa eiste nog even alle aandacht op door binnen enkele minuten tweemaal geel en dus rood te krijgen, maar voor beide doelen werd het nauwelijks nog gevaarlijk. De beslissing valt dinsdag in Stadio Diego Armando Maradona.