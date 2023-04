Mourinho deelt plaagstootje uit aan Feyenoord: 'Zie elke dag die mooie beker'

AS Roma-coach José Mourinho zegt zich niets meer te herinneren van de Conference League-finale vorig jaar tegen Feyenoord. Maar in aanloop naar de ontmoeting tussen beide ploegen in de kwartfinales van de Europa League blijkt hij niet te beroerd om er een plaagstootje over uit te delen.

Mourinho won vorig jaar met AS Roma van Feyenoord in de finale van de Conference League (1-0). Trainer Arne Slot en zijn spelers ergerden zich tijdens die eindstrijd aan de manier waarop ze werden geprovoceerd door de spelers en technische staf van de club uit de hoofdstad van Italië.

"Ik herinner me niets meer van de finale", zei Mourinho woensdag desgevraagd op de persconferentie in de aanloop naar het eerste kwartfinaleduel tussen Feyenoord en AS Roma in De Kuip. "Maar iedere dag als ik bij onze club ben, dan zie ik wel die mooie beker."

De winst van vorig jaar zegt volgens Mourinho weinig over de huidige verhoudingen. "Feyenoord is morgen niet meer hetzelfde team als toen. Die wedstrijd is verleden tijd. We analyseren alles en proberen om de sterke en zwakke punten van onze tegenstanders te begrijpen."

José Mourinho op de persconferentie in Rotterdam. Foto: Getty Images

Mourinho duwt AS Roma in underdogrol

Mourinho boekte in het verleden vaak successen tegen Nederlandse trainers. Zo versloeg hij met Internazionale het Bayern München van Louis van Gaal in de finale van de Champions League in 2010 en won hij met Manchester United van Ajax in de eindstrijd van de Europa League in 2017.

"Maar ik herinner me ook nog een nederlaag hier in De Kuip", reageerde Mourinho op de persconferentie. Daarmee doelde hij op het duel met Manchester United in De Kuip. Tonny Vilhena maakte bijna zeven jaar geleden het enige doelpunt van die groepswedstrijd in de Europa League (1-0).

Ook voor het Feyenoord van trainer Arne slot is 'The Special One' op zijn hoede. "Zij zijn de sterkste ploeg van Nederland, wij zijn niet de sterkste in Italië of in de Europa League. We spelen met wat we hebben en proberen een goede balans te vinden."