AZ-coach Jansen ziet afgezakt Anderlecht makkelijk meedraaien in Eredivisie-top

Anderlecht is bezig aan een zeer tegenvallend seizoen, maar toch is AZ-coach Pascal Jansen donderdag op zijn hoede in de kwartfinales van de Conference League. Volgens de trainer kan de Belgische recordkampioen gemakkelijk mee in de top van de Eredivisie.

"Er werd me direct na de loting nog gevraagd of ik vond dat Anderlecht nog steeds een topclub is. Nou, dit is een immens grote club en daar moet je respect voor hebben", zei Jansen woensdag op een persconferentie in het Lotto Park in Brussel.

Anderlecht, dat in totaal 34 keer kampioen van België werd, is dit jaar aan een zeer teleurstellend seizoen bezig en staat in de Belgische competitie slechts negende. De laatste landstitel van de recordkampioen dateert uit 2017. "Maar de prijzenkast spreekt voor zich", zei Jansen.

"Ik heb onlangs gehoord dat ze in de Eredivisie in de top zes zouden kunnen meedraaien. Volgens mij is dat een groot understatement", stelde Jansen, die zelf met zijn ploeg ook niet in de beste fase zit. Van de laatste drie duels wonnen de Alkmaarders er niet één.

Pascal Jansen op het veld in Brussel. Foto: ANP

Jansen vergelijkt Anderlecht met FC Utecht

Jansen vergeleek de manier van spelen van Anderlecht met die van FC Utrecht, de club waartegen AZ in januari spectaculair met 5-5 gelijkspeelde. Beide clubs hebben met Brian Riemer (Anderlecht) en Michael Silberbauer (FC Utrecht) een Deense coach.

"De manier van spelen van Anderlecht is veranderd sinds de nieuwe coach er is. Qua spelopvatting zijn er veel overeenkomsten met FC Utrecht", zei Jansen, die niet weer op een 5-5 zit te wachten. "Die uitslag was vooral voor jullie en de neutrale toeschouwers leuk."