Anderlecht-keeper Verbruggen wil zich tegen AZ aan Nederland laten zien

Bart Verbruggen kan niet wachten om zich aan het Nederlandse publiek te laten zien. De Nederlandse doelman speelde nooit in de Eredivisie, maar krijgt nu in de Conference League-wedstrijden tegen AZ alsnog de kans om zijn kwaliteiten in zijn geboorteland te tonen.

De twintigjarige Verbruggen kwam bij de gemiddelde voetbalvolger pas in beeld toen hij dit jaar door bondscoach Ronald Koeman werd opgeroepen voor Oranje. Daarvoor stond de doelman in Nederland alleen onder contract bij NAC Breda, waar hij nooit in het eerste speelde.

"Er wordt me vaak gevraagd of ik het niveau kan duiden tussen de Nederlandse en Belgische competitie, maar dat vind ik moeilijk omdat ik nooit in de Eredivisie heb gespeeld", zei Verbruggen woensdag in aanloop naar het eerste duel met AZ in de kwartfinales.

Verbruggen maakt dit seizoen indruk in Brussel. Hij onderscheidde zich onder meer in de Conference League door namens Anderlecht drie penalty's tegen het Bulgaarse Ludogorets te stoppen. Bovendien hield hij in de laatste vijf wedstrijden de nul.

"Ik wil een keeper zijn die alle facetten beheerst. Ik ben nooit tevreden. Dat heb ik al altijd al gehad", vertelde Verbruggen. "Het is voor mij heel mooi dat ik me nu minstens twee keer negentig minuten kan laten zien tegen een Nederlandse club."

Bart Verbruggen meldde zich in maart voor het eerst bij het Nederlands elftal. Foto: ANP

Verbruggen kijkt ondanks virusinfectie met goed gevoel terug op kennismaking met Oranje

Verbruggen beleefde eind maart een bijzondere kennismaking bij het Nederlands elftal. Hij was een van de vijf spelers die nog voor het eerste duel met Frankrijk ziek naar huis moest vanwege een virusinfectie. Desondanks kijkt hij terug op een "superleerzame ervaring".

"Het zijn allemaal jongens die op het allerhoogste niveau van de wereld spelen. Het zijn jongens die we gisteren terug hebben gezien in de Champions League", doelde Verbruggen op onder anderen Nathan Aké en Matthijs de Ligt.

"Ik heb daar heel erg van genoten. Je krijgt de kans om vragen te stellen aan dat soort jongens, je kan kijken hoe zij dingen doen en hoe zij leiding geven aan een elftal. Al die ervaringen maken mij hopelijk een betere keeper."