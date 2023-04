Slot keek vandaag pas finale AS Roma-Feyenoord terug: 'Kreeg andere inzichten'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft woensdagochtend pas voor het eerst de Conference League-finale van vorig seizoen tegen AS Roma teruggekeken. In aanloop naar het weerzien met de Romeinen van donderdagavond hield de coach daar een goed gevoel aan over.

Op 25 mei 2022 ging Feyenoord in de Albanese hoofdstad Tirana met 1-0 ten onder tegen AS Roma door een treffer van Nicolò Zaniolo. Daarna brak de vakantieperiode aan. Richting de kwartfinale in de Europa League kon Slot er niet omheen de beelden van vorig seizoen terug te kijken.

"Het heeft me andere inzichten opgeleverd", vertelde de trainer woensdag op een persconferentie. "Mijn beeld was dat zij in de tweede helft het spel traineerden en weinig voetbalden. Maar dat was hooguit zo in de laatste tien minuten. In mijn hoofd was het ook minder goed dan dat het was. We verloren uiterst ongelukkig. De enige mogelijkheid van AS Roma leidde tot een doelpunt."

In de zomer onderging de selectie van Feyenoord grote veranderingen. Van de spelers die aan de aftrap stonden in de Conference League-finale, zijn alleen Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner en Orkun Kökçü nog actief in Rotterdam-Zuid.

Nicolò Zaniolo doet Feyenoord de das om tijdens de Conference League-finale op 25 mei 2022. Foto: Getty Images

AS Roma onderging weinig veranderingen na finale

"Veel dingen van toen zal ik morgen weer in de wedstrijdbespreking gebruiken", zei Slot. Hij zag bij het terugkijken van de finale dat Feyenoord aardig wat kansen kreeg, in elk geval meer dan de huidige ploeg van AS Roma.

"In de laatste drie, vier wedstrijden van hen was dat als zoeken naar een naald in een hooiberg. Hopelijk komt het duel van morgen een beetje overeen met de finale, wat betekent dat we dreigend zullen zijn."

In tegenstelling tot Feyenoord onderging AS Roma in de zomer weinig veranderingen. "Zij hebben het elftal bij elkaar gehouden en nog twee of drie spelers erbij gehaald. Dat heeft hun nog meer individuele kwaliteit opgeleverd." Tot de versterkingen behoren Paulo Dybala en voormalig Feyenoorder Georginio Wijnaldum, die wordt gehuurd van Paris Saint-Germain.

En dan zit op de bank nog steeds José Mourinho, die met zijn ploeg na 29 speelrondes de derde plaats in de Serie A bezet. "We moeten langs een heel sterke tegenstander", maakte Slot duidelijk. "Volgens mij was het ook Mourinho die zei dat hij het overgebleven deelnemersveld in dit toernooi Champions League-waardig vindt."

Het heenduel tussen Feyenoord en AS Roma begint donderdag om 18.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter José María Sánchez uit Spanje.