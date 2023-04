Bijlow kan bij Feyenoord-AS Roma rentree maken na twee maanden blessureleed

Justin Bijlow keert donderdag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Rotterdammers nemen het dan in de kwartfinales van de Europa League op tegen AS Roma.

Bijlow liep begin februari een polsbreuk op en werd sindsdien vervangen door Timon Wellenreuther. "Justin heeft nu een week of twee meegetraind. Hij is onze eerste doelman en zal morgen bij de selectie zitten", liet trainer Arne Slot woensdag weten tijdens een persmoment in De Kuip.

De oefenmeester wilde niet zeggen of Bijlow direct onder de lat staat. "Dat zie je morgen." Slot vertelde wel dat hij Bijlow al eerder zijn rentree had laten maken als hij ontevreden zou zijn geweest over Wellenreuther.

Feyenoord-AS Roma is een herhaling van de Conference League-finale van vorig seizoen. Toen maakte Bijlow zijn rentree nadat hij was hersteld van een voetblessure. Door een treffer van Nicolò Zaniolo wonnen de Romeinen met 1-0 in Tirana.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Op de al langer geblesseerde Quinten Timber na kan Slot donderdag op alle spelers een beroep doen. Dat betekent dat ook Alireza Jahanbakhsh, die zondag afhaakte tijdens de warming-up voor het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (5-1-winst), inzetbaar is. "Alireza trainde gisteren alweer mee", vertelde Slot, wiens selectie later op de dag nog een training afwerkt richting de eerste kwartfinale.

Het duel tussen Feyenoord en AS Roma begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter José María Sánchez uit Spanje. De return is volgende week in Stadio Olimpico. Wegens ongeregeldheden in het verleden zijn uitfans bij beide duels niet welkom.