Ten Hag moet topscorer Rashford enkele duels missen bij Manchester United

Manchester United kan de komende wedstrijden niet beschikken over Marcus Rashford. De 25-jarige aanvaller liep zaterdag in het Premier League-duel met Everton (2-0-winst) een spierblessure op.

'The Red Devils' verwachten dat de aanvaller in de slotfase van het seizoen weer inzetbaar is. Dat is goed nieuws voor manager Erik ten Hag. Met 28 doelpunten in officieel verband is de Engelse international dit seizoen de productiefste speler van Manchester United.