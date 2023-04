AZ heeft Karlsson terug in jacht op zeldzame Europese halve finale

Jesper Karlsson is opgenomen in de selectie van AZ, dat het donderdagavond opneemt tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League. De 24-jarige Zweed moest het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam van zaterdag nog laten schieten wegens fysieke klachten.

Karlsson liep tijdens de interlandperiode een lichte blessure op. De vleugelspeler kwam daarna nog wel in actie tegen SC Heerenveen (1-1), maar moest het treffen met Sparta Rotterdam laten schieten. AZ verloor met 0-1 van de subtopper.

Trainer Pascal Jansen heeft in zijn selectie voor het bezoek aan Anderlecht eveneens een plek kunnen inruimen voor Vangelis Pavlidis, die wegens pijntjes slechts kon invallen tegen Sparta. De Griek maakte dit seizoen al negentien treffers in officieel verband. Karlsson is goed voor tien goals.

Dani de Wit en Bruno Martins Indi zijn wegens blessures al langer afwezig en ontbreken in het keurkorps van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

AZ aast op derde halve finale

De Alkmaarders kunnen voor de derde keer in de clubhistorie de halve finale van een Europees toernooi bereiken. In 1981 reikte AZ tot de finale van de UEFA Cup, waarin Ipswich Town te sterk was. In 2005 strandde de ploeg uit Noord-Holland in de halve finale van datzelfde toernooi tegen Sporting CP.

Anderlecht bekleedt na 32 speelrondes slechts de negende plaats in de Belgische competitie. Bart Verbruggen, door bondscoach Ronald Koeman vorige maand opgenomen in de selectie voor de eerste EK-kwalificatieduels, fungeert als eerste doelman van Paars-Wit.

Het duel tussen Anderlecht en AZ begint donderdagavond om 21.00 uur en staat onder leiding van arbiter Daniel Siebert. Een week later is de return.