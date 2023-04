Oosting volgt Jans op bij FC Twente: 'Hij heeft uitstekend werk geleverd bij RKC'

FC Twente heeft Joseph Oosting woensdag aangesteld als trainer voor volgend seizoen. De 51-jarige coach komt over van RKC Waalwijk en tekent een contract tot medio 2025 bij de club uit Enschede, met de optie voor nog een seizoen.

"Joseph heeft vorig seizoen uitstekend werk geleverd bij RKC en ook dit jaar zijn de resultaten goed", zegt technisch directeur Jan Streuer. "Naast de resultaten laat Oosting zien dat hij staat voor aantrekkelijk voetbal. We denken met hem de ideale trainer voor FC Twente te hebben gevonden."

FC Twente moest op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Ron Jans in februari bekendmaakte dat hij zijn contract niet gaat verlengen. De 64-jarige coach is momenteel bezig aan zijn derde seizoen als trainer van de huidige nummer vijf in de Eredivisie.

Oosting, die nog tot medio 2025 onder contract stond bij RKC, was niet de topkandidaat bij FC Twente. De subtopper voerde eerst een gesprek met Peter Bosz, maar de oud-trainer van Ajax bedankte voor de eer.

Foto: Pro Shots

RKC is onder Oosting een stabiele middenmoter

Na de afzegging van Bosz kwam Oosting in beeld. De Emmenaar is sinds de zomer van 2021 trainer van RKC Waalwijk, waarmee hij verdienstelijk presteert in de Eredivisie. Vorig seizoen eindigden de Brabanders op de tiende plek en momenteel staan ze negende. RKC kan zich nog plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.

"Ik ben er enorm trots op om komend seizoen trainer van FC Twente te zijn", zegt Oosting. "Ik kom uit noordoost Nederland en daar is FC Twente een begrip, een grote club met een enorme supportersschare. FC Twente heeft de laatste jaren weer stappen gemaakt en de ambities die de club heeft spreken mij enorm aan."

Voor zijn periode bij RKC deed Oosting al trainerservaring op in het amateurvoetbal en bij Vitesse. Eerst als trainer van Jong Vitesse (2017-2020) en in 2019 was hij enkele wedstrijden interim-trainer van de hoofdmacht. Tot 2021 bleef Oosting als assistent-trainer bij het eerste elftal van de Arnhemmers betrokken.