Ajax ziet hoofdscout Veldmate terugkeren naar oude liefde FC Groningen

Hoofdscout Henk Veldmate verlaat Ajax na zeven jaar. Hij keert terug naar zijn oude club FC Groningen, waar hij vanaf medio juni aan de slag gaat als internationaal scout.

De 66-jarige Veldmate was sinds 2016 in dienst van Ajax na een verblijf van liefst 33 jaar bij FC Groningen. Onder zijn leiding gingen de Amsterdammers vaker scouten in Zuid-Amerika.

De Groninger was medeverantwoordelijk voor het in kaart brengen van spelers als Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Antony en Lisandro Martínez.

In dienst van FC Groningen struinde Veldmate al veelvuldig de markt af in Zuid-Amerika. Samen met toenmalig directeur Hans Nijland stond hij in 2006 aan de basis van de komst van Luis Suárez naar FC Groningen.

Destijds waren de noorderlingen niet weg te denken uit de subtop, maar dit seizoen stevent de club af op degradatie uit de Eredivisie.

Veldmate had bij Ajax een contract tot februari 2024. "Ik heb een geweldige periode gehad in Amsterdam, waarvoor ik de club hartelijk wil bedanken en ik waardeer het ook zeer dat Ajax ondanks mijn doorlopende overeenkomst heeft meegewerkt aan een vervroegd vertrek", zegt hij op de clubsite van FC Groningen.

Met nog zes speelrondes voor de boeg heeft nummer zeventien FC Groningen een achterstand van liefst zeven punten op nummer zestien Excelsior. De onderste twee teams degraderen rechtstreeks uit de Eredivisie.