Wiegman ligt niet wakker van eerste verlies met Engeland: 'Dit is een leermoment'

Sarina Wiegman ziet geen enkele reden om zich zorgen te maken over de vorm van het Engelse vrouwenelftal richting het WK van komende zomer. De Europees kampioen verloor dinsdag in een oefeninterland van Australië (0-2) en leed daarmee de eerste nederlaag onder de Nederlandse bondscoach.

"Ik maak me niet zo snel zorgen, dus dat doe ik nu ook niet", zei Wiegman na het duel in Londen tegen de BBC. "We zijn nog aan het bouwen. Deze nederlaag is vooral een heel goed leermoment en kan ons helpen om op een hoger niveau te komen."

Het zeldzame verlies tegen Australië volgde op een al benauwde overwinning van Engeland in de Finalissima, de wedstrijd tussen de Europees kampioen en de kampioen van Zuid-Amerika. De 'Lionesses' wonnen die wedstrijd tegen Brazilië vorige week wel na strafschoppen.

"In elke wedstrijd krijgen we waarschuwingen en dat was tegen Brazilië ook al zo", zei Wiegman, die Engeland vorige zomer op fraaie wijze naar de Europese titel leidde. "We weten waar we naartoe willen met z'n allen. Ik denk ook niet dat we door deze nederlaag het momentum verliezen hoor."

De speelsters van Australië vieren de zege op Engeland. Foto: Getty Images

'Het hele team voelt zich verschrikkelijk'

Engeland leed tegen Australië niet alleen de eerste nederlaag onder Wiegman, die in de zomer van 2021 was aangesteld als bondscoach. De Europees kampioen zag ook een einde komen aan een ongeslagen reeks van maar liefst dertig wedstrijden.

Hoewel Wiegman niet wakker ligt van het dipje, komt het verlies wel hard binnen bij de speelsters. "Het hele team voelt zich verschrikkelijk door deze nederlaag", zei aanvoerder Leah Williamson in gesprek met ITV4.

"Het leek alsof we aan de bal weinig ideeën hadden en daar zijn we voor afgestraft. We waren ook minder effectief dan gebruikelijk, dus we moeten uitzoeken hoe dat komt. Maar ook zulke wedstrijden zitten er soms tussen."