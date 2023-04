Tuchel is ondanks forse nederlaag 'verliefd geworden' op Bayern München

Volgens trainer Thomas Tuchel is geen man overboord na de afgetekende 3-0-nederlaag van Bayern München bij Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De Duitser is zelfs lovend over 'Der Rekordmeister'.

"Natuurlijk is dit resultaat een bittere pil voor ons. Maar ik ben in deze wedstrijd een beetje verliefd op mijn team geworden", zei Tuchel in gesprek met Prime Video. "Het klinkt misschien gek, maar ik heb genoten van mijn spelers. Dit resultaat hadden we niet verdiend."

Het was niet zo dat Bayern werd weggespeeld in het Etihad Stadium. Rodri had City in de eerste helft met een geweldig afstandsschot op 1-0 gezet, maar de andere goals vielen pas in de slotfase. Na balverlies van Dayot Upamecano kon Bernardo Silva twintig minuten voor tijd raak koppen. Vlak daarna werkte Erling Haaland de 3-0 binnen.

"Deze uitslag vertelt niet het verhaal van de wedstrijd", vindt Tuchel. "Maar door deze uitslag wordt het wel een uitdaging om te focussen op de dingen die we goed hebben gedaan. We toonden karakter en speelden met moed. In de tweede helft hadden we de wedstrijd naar ons toe kunnen trekken, maar helaas kregen we niet wat we verdienden."

De Ligt houdt hoop voor return

Ondanks de lovende woorden zal Tuchel zijn eerste weken bij Bayern München toch iets anders hebben voorgesteld. Onder de leiding van de Duitser, die eind maart de ontslagen Julian Nagelsmann opvolgde, werd Bayern al verrassend door SC Freiburg uitgeschakeld in de kwartfinales van de DFB-Pokal.

Nu ook uitschakeling in de Champions League nabij is, moet Bayern kampioen worden om het seizoen nog enigszins te redden. Toch willen de spelers van de Bundesliga-koploper de hoop op een plek in de halve finales nog niet opgeven. De return in de Allianz Arena staat volgende week woensdag op het programma.

"In het voetbal kan alles gebeuren", zei Matthijs de Ligt. "Het belangrijkste is nu dat we een sterk collectief blijven, want er staat nog een aantal grote wedstrijden op het programma. We speelden dit keer tegen een erg goed team, maar wij waren zelf ook gewoon goed."

