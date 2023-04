Wiegman verliest in 31e interland voor het eerst met Engelse voetbalsters

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De lange ongeslagen reeks van Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse voetbalsters is dinsdag ten einde gekomen. De regerend Europees kampioen verloor in Londen een oefeninterland van Australië: 0-2.

De 53-jarige Wiegman verruilde na de Olympische Spelen van 2021 in Peking de Oranjevrouwen voor Engeland. Ze leidde de 'Lionesses' vorig jaar op het EK in eigen land naar de titel en werd voor de derde keer uitgeroepen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg.

Engeland won onder Wiegman 25 interlands - regelmatig met grote cijfers - en speelde 5 keer gelijk. Aan de ongeslagen reeks kwam in de 31e interland een einde.

Sam Kerr en Charlotte Grant maakten in het Gtech Community Stadium de doelpunten voor Australië, dat komende zomer samen met Nieuw-Zeeland het WK organiseert.

De een-na-laatste nederlaag van Engeland dateert van april 2021: een oefeninterland tegen Canada (0-2). Dat was enkele maanden voor het aantreden van Wiegman.

Ondanks de nederlaag blijven Engeland en Wiegman topfavoriet voor het WK, dat op 20 juli begint en een maand duurt. De Engelse vrouwen zijn ingedeeld in groep D met Haïti, Denemarken en China, dat in 1999 derde werd op het WK in de Verenigde Staten.