Beerensteyn pareert kritiek met goal tegen Polen: 'Ik laat mezelf niet gek maken'

De ontlading bij Lineth Beerensteyn was groot nadat ze dinsdag had gescoord én een assist had gegeven in de oefeninterland tegen Polen (4-1). De aanvaller pareerde daarmee alle kritiek nadat ze vrijdag vier grote kansen had gemist tegen Duitsland.

Na haar 2-1, een knappe kopgoal uit een voorzet van Esmee Brugts, sloeg Beerensteyn een harde oerkreet in Rotterdam. Het liet nog maar eens zien dat de gemiste kansen tegen Duitsland diep zaten bij de aanvaller van Juventus.

Iets wat Beerensteyn zelf ook erkent. "Iedereen heeft de wedstrijd tegen Duitsland gezien en dan baal je natuurlijk. Voor mij is het extra fijn dat de bal er vandaag invliegt", zei ze na afloop van het duel en haar 24e interlandgoal tegen NU.nl.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Het knaagde de afgelopen dagen niet aan Beerensteyn dat ze tegen Duitsland zonder goals was gebleven, juist in een fase dat bondscoach Andries Jonker zoekt naar de juiste vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema. "Dit soort wedstrijden overkomt de beste spelers. Daarom moet je je ook niet druk maken of extra druk op jezelf leggen. Dan maak je jezelf gek."

"Ik laat mezelf niet gek maken. Ik ben juist rustig gebleven en dat is precies de persoon die ik ben. Iedereen kan zeggen of denken wat hij wil, maar ik heb mezelf laten zien met een doelpunt en een assist. Het maakt me ook niet uit wat iedereen doet of zegt. Ik had er voor de wedstrijd alle vertrouwen in."

Lineth Beerensteyn kopte na rust de 2-1 binnen. Foto: ANP

'Trainer liet me niet vallen'

Het hielp Beerensteyn dat Jonker vertrouwen in haar hield. De bondscoach verklapte maandag aan de journalisten dat de aanvaller van Juventus zou gaan spelen, terwijl hij dat normaal gesproken nooit doet voor een wedstrijd.

"De meiden en de trainer stonden achter me. De trainer liet me niet vallen na mislukte acties en gemiste kansen. Het feit dat je lef en durf toont, is voor hem stap één. Dan komt er niet zo'n kans. Dat is fijn om als aanvaller te horen."

Of Beerensteyn denkt dat ze Jonker in de duels met Duitsland en Polen voldoende heeft overtuigd om de geblesseerde Miedema op het WK te kunnen vervangen, durfde ze nog niet te zeggen. "Dat is een vraag voor de trainer."