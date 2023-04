Dumfries en Inter doen uitstekende zaken met zege bij Benfica in kwartfinales CL

Internazionale is dicht bij een plek in de halve finales van de Champions League. De Italianen wonnen met Denzel Dumfries in de basis het eerste kwartfinaleduel met Benfica met 0-2.

Na 0-0 bij rust waren in de tweede helft Nicolò Barella (52e minuut) en Romelu Lukaku (strafschop in de 82e minuut) trefzeker in Estádio da Luz. Hierdoor heeft Internazionale een goede uitgangspositie om voor het eerst sinds de eindzege van 2010 de halve finales te halen.

Benfica kan voor het eerst sinds 1990 de laatste vier halen in het belangrijkste Europese toernooi voor clubs, maar dat is na de 0-2-nederlaag heel ver weg. De return is woensdag 19 april in Milaan. De winnaar van het tweeluik treft in de halve finales de winnaar van AC Milan tegen Napoli, die woensdag in Milaan voor het eerst tegenover elkaar staan.

De andere kwartfinalewedstrijd van dinsdag werd door Manchester City met 3-0 gewonnen van Bayern München.

De Vrij valt vlak voor tijd in

Dumfries was dinsdag de enige Nederlander aan de aftrap in Lissabon, want Stefan de Vrij zat op de bank. De centrale verdediger kwam in de extra tijd als invaller in het veld. Oud-Ajacied André Onana stond op doel bij de Milanezen, terwijl oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes een basisplaats had bij Benfica. Oud-Ajacied David Neres mocht invallen bij de Portugese ploeg van trainer Roger Schmidt.

In de eerste helft ging het gelijk op, maar in de tweede helft maakte Inter het verschil. Barella kopte in de 52e minuut een voorzet van Federico Dimarco binnen (0-1).

Benfica joeg op de gelijkmaker, maar het was Inter dat weer scoorde. Een voorzet van Dumfries werd met de arm geblokt door João Mário en na inmenging van de VAR legde scheidsrechter Michael Oliver de bal op de penaltystip. Lukaku ging achter de bal staan. De Belg maakte geen fout (0-2) en zo zette Inter een flinke stap naar halve finales.

Programma/uitslagen CL Dinsdag: City-Bayern 3-0

Dinsdag: Benfica-Internazionale 0-2

Woensdag: AC Milan-Napoli

Woensdag: Real Madrid-Chelsea

Dinsdag 18 april: Napoli-AC Milan

Dinsdag 18 april: Chelsea-Real Madrid

Woensdag 19 april: Bayern-City

Woensdag 19 april: Internazionale-Benfica

