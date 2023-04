Aké en City dicht bij halve finales CL na ruime zege op Bayern en De Ligt

Manchester City is hard op weg naar laatste vier van de Champions League. De ploeg van verdediger Nathan Aké won dinsdag de heenwedstrijd in de kwartfinales met 3-0 van Bayern München.

City greep vanaf de aftrap het initiatief in het eigen Etihad Stadium. Rodri zette de ploeg van trainer Josep Guardiola voor rust op voorsprong. In de tweede helft scoorden Bernardo Silva en Erling Haaland, waardoor het Bayern van trainer Thomas Tuchel op het randje van uitschakeling balanceert.

Manchester City lijkt hierdoor voor de derde keer op rij op weg naar de halve finales van het miljoenenbal. Vorig seizoen bleek dat ook het eindstation. In 2021 werd in de finale verloren van Chelsea. Manchester City wacht nog altijd op de eerste eindzege in de Champions League.

Aké speelde de volledige negentig minuten mee bij de thuisploeg. Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Bayern, waar Daley Blind en Ryan Gravenberch de hele wedstrijd op de reservebank bleven. De return in München is op woensdag 19 april.

Haaland drukt na rust stempel op duel

De Ligt was zaterdag nog de gevierde man bij Bayern, toen hij met een afstandsschot tekende voor de winnende treffer tegen Freiburg. Drie dagen later kwam de 23-jarige Nederlander nauwelijks in het stuk voor. Een blessurebehandeling vanwege een dubbelgeklapte enkel vlak voor rust was zijn meest in het oog springende wapenfeit.

Toen leidden City en Aké al verdiend met 1-0. Rodri tekende voor de openingstreffer door de bal van buiten het zestienmetergebied fraai in de bovenhoek te plaatsen. Bayern-doelman Yann Sommer voorkwam even later een tweede Engelse treffer toen hij met een fraaie voetreflex Ilkay Gündogan van scoren hield.

Na rust hield City het overwicht en toonde Haaland maar weer eens zijn waarde. Het Noorse fenomeen gaf een fraaie assist op de rake kopbal van Bernardo Silva en tikte even later zelf de 3-0 binnen. Hierdoor heeft City volgende week een meer dan comfortabele uitgangspositie bij de uitwedstrijd in München.

