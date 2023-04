Oranje neemt mede door goal Beerensteyn pas na rust afstand van Polen

De Oranjevrouwen hebben dinsdag de oefeninterland tegen Polen gewonnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kwam een achterstand te boven en nam mede door een goal van Lineth Beerensteyn na rust afstand van de nummer dertig van de wereld: 4-1.

Nederland keek na een half uur verrassend tegen een achterstand aan door een treffer van Ewa Pajor, maar nog voor rust herstelde Oranje de schade. De Poolse Malgorzata Mesjasz werkte een hoge voorzet van Lieke Martens in eigen doel. Daarvoor had Beerensteyn de paal geraakt.

Pas na de onderbreking nam Nederland afstand van Polen. Beerensteyn, die vrijdag in de verloren oefeninterland tegen Duitsland (0-1) nog vier grote kansen om zeep had geholpen, kopte binnen voor de 2-1. In de slotfase maakten Martens en Jill Roord er achtereenvolgens nog 3-1 en 4-1 van.

Zo sluit Nederland de interlandperiode in april met een goed gevoel af. De ploeg van Jonker maakte vrijdag in Sittard indruk tegen EK-finalist Duitsland, ook al ging het duel met 0-1 verloren. Na een slechte eerste helft kon Oranje nu alsnog overtuigen tegen een land dat nog nooit aan een WK of EK deelnam.

Voor Nederland was het duel met Polen de voorlaatste wedstrijd voor vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar van 20 juli tot en met 20 augustus het WK wordt gehouden. Oranje speelt op 2 juli nog een uitzwaaiwedstrijd tegen België. De internationals komen pas op 19 juni weer bij elkaar voor de WK-voorbereiding.

Lineth Beerensteyn is door het dolle heen na haar treffer. Foto: ANP

Oranje verrassend op achterstand

Na de geslaagde WK-test tegen Duitsland zag Jonker geen reden om aan zijn elftal te sleutelen, al bracht hij de herstelde Esmee Brugts wel voor Kerstin Casparij. Zodoende hield de bondscoach vast aan de 'Duitse formule' met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers, met aanvoerder Sherida Spitse als een van de drie centrumverdedigers.

In datzelfde systeem kon Nederland het sterke spel tegen Duitsland in de eerste helft geen moment benaderen tegen Polen. De nummer dertig van de wereld kwam er bij vlagen snel en gevaarlijk uit. Na een half uur was het dan ook raak voor de Polen.

Daniëlle van de Donk veranderde een voorzet van richting en Pajor kon bij de tweede paal binnentikken. Even daarvoor had Nederland al een tegenslag moeten incasseren toen Damaris Egurrola uitviel met een hoofdblessure. Het scheelde weinig of het werd daarna ook nog 0-2, maar keeper Daphne van Domselaar redde en in de rebound schoot Natalia Wróbel nipt naast.

Nederland richtte zich daarna op. Na een schot op de binnenkant van de paal van Beerensteyn viel op slag van rust de 1-1. Martens liet vanaf de linkerkant met haar rechterbeen een voorzet los en via het achterhoofd van Mesjasz plofte de bal binnen.

Nederland kwam tegen de verhouding in op achterstand. Foto: ANP

Nederland loopt weg van Polen

Ook na rust had Nederland lang niet altijd de controle, al viel de ploeg van Jonker veel vaker aan. Uit de eerste de beste kans was het niettemin raak voor Nederland. Brugts liet een afgemeten voorzet met rechts los en Beerensteyn kopte via de binnenkant van de paal binnen.

De ontlading bij Beerensteyn was groot, mede doordat ze vrijdag tegen Duitsland kans op kans miste en de roep om Eredivisie-topscorer Fenna Kalma toenam. De aanvaller van Juventus betaalde het vertrouwen van Jonker uit, met later ook nog een assist op de 3-1 van Martens.

Beerensteyn legde een kwartier voor tijd een voorzet van Victoria Pelova met haar hoofd klaar voor de vedette van Paris Saint-Germain en die faalde niet van dichtbij.

Toen de zeventienjarige Wieke Kaptein haar interlanddebuut maakte en Roord van dichtbij de 4-1 binnenwerkte, kon Oranje honderd dagen voor de start van het WK alsnog terugkijken op een geslaagde test richting het toernooi.