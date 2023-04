Kluivert door blessure voorlopig niet beschikbaar in degradatiestrijd Valencia

Justin Kluivert staat voorlopig aan de kant bij Valencia. De aanvaller kampt met een hamstringblessure, meldt de zwalkende Spaanse club dinsdag.

Kluivert is dit seizoen een van de belangrijke krachten bij Valencia. De oud-speler van onder meer Ajax en AS Roma was al vijf keer trefzeker in La Liga, waarmee hij met Edinson Cavani gedeeld clubtopscorer is.