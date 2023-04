Clubicoon Van Polen viert zeventiende jaar bij PEC Zwolle met rondje voor de fans

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen heeft dinsdag zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2024. De clubicoon begint daardoor komende zomer aan zijn zeventiende seizoen in de hoofdmacht van de club en viert dat door vrijdag bij het thuisduel met Telstar een rondje te geven voor het hele stadion.

"Ik kan een heel verhaal vertellen waarom ik mijn contract heb verlengd, maar iedereen weet dat PEC Zwolle voor mij de allermooiste club van allemaal is", zegt de 37-jarige Van Polen op de website van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. "Zolang ik me op-en-top fit voel, wil ik me in het veld wil blijven inzetten voor deze mooie club."

Van Polen speelde in de jeugdopleiding van Vitesse, maar haalde nooit de hoofdmacht van de Arnhemmers. In 2007 maakte hij de overstap naar FC Zwolle, zoals PEC toen nog heette, en debuteerde op 21-jarige leeftijd in het betaalde voetbal.

Hoogtepunten in de carrière van Van Polen waren de promotie naar de Eredivisie in 2012, de KNVB-bekerwinst in 2014 en de winst van de Johan Cruijff Schaal eveneens in 2014. In de bekerfinale tegen Ajax (5-1) maakte hij de vijfde Zwolse goal. Dieptepunt was de degradatie vorig seizoen.

Bram van Polen in februari 2008 in actie tegen Feyenoord in zijn eerste seizoen bij FC Zwolle. Foto: Pro Shots

'Hard op weg naar ons ultieme doel'

De kans is levensgroot dat Van Polen in zijn zeventiende seizoen bij PEC weer in de Eredivisie speelt. De ploeg van trainer Dick Schreuder staat bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, met liefst dertien punten voorsprong op nummer drie Almere City. De nummer één en twee promoveren rechtstreeks.

"We zijn met z'n allen hard op weg naar ons ultieme doel, terugkeren naar de Eredivisie", benadrukt Van Polen, die elk jaar iets ludieks in zijn contract laat zetten.

"Dit jaar wil ik de supporters van PEC bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun die ik altijd gevoeld heb. In goede, maar ook in mindere tijden. Met een speciale munt, die iedere seizoenkaarthouder, sponsor en vrijwilliger ontvangt, wil ik vrijdag een rondje geven aan het hele stadion."

PEC tegen Telstar begint begint vrijdag om 20.00 uur in het MAC3PARK Stadion, dat een capaciteit heeft van 13.250. Als de 'Blauwvingers' winnen en Almere City verliest uit bij ADO Den Haag, dan is promotie al een feit.

