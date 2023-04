Mislintat ziet Heitinga als eerste optie voor trainerschap Ajax volgend seizoen

Sven Mislintat is niet van plan binnenkort een nieuwe trainer aan te stellen bij Ajax. De kersverse technisch directeur van de Amsterdammers zegt dat de huidige coach John Heitinga "op poleposition" ligt.

"Ik mag hem graag. Heitinga heeft deze baan niet voor niets gekregen", vervolgde hij. "Daar was een reden voor. Hij heeft een geweldig karakter en is een oud-speler van Ajax. We zijn op dit moment dan ook met niemand anders in gesprek."